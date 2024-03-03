Трамп переміг на республіканських кокусах у трьох штатах
У суботу, 2 березня, колишній президент США Дональд Трамп здобув перемогу на республіканських кокусах у Мічигані, Міссурі та Айдахо, зібравши там найбільшу кількість голосів на праймериз
Про це пише Reuters.
Зазначається, що Трамп легко переміг на республіканських кокусах у Мічигані, де партію роздирають чвари, які, як побоюються деякі республіканці, можуть зашкодити його кампанії в цьому штаті.
За даними Edison Research, колишній президент США також виграв у суботу республіканські кокуси в Міссурі та Айдахо.
У всіх трьох штатах Трамп обігнав свою основну суперницю серед республіканців Ніккі Гейлі. Так, експрезидент США переміг Гейлі в усіх 13 округах, які брали участь у кокусах.
Reuters пише, що у опонентки Трампа швидко закінчується час, щоб змінити хід перегонів за висунення від республіканців. На черзі "супервівторок" 5 березня - найбільший день праймеріз, коли голосуватимуть 15 штатів і одна територія.
"З перемогами в Айові, Нью-Гемпширі, Неваді, Віргінських островах США, Південній Кароліні, а тепер і в Мічигані, Міссурі та Айдахо Трамп є беззаперечним лідером перегонів, а Гейлі тримається завдяки підтримці донорів, які прагнуть знайти альтернативу колишньому президенту", - зазначає Reuters.
Довідка. Кокуси - це збори прихильників і членів партії. На відміну від праймеріз, які проводить влада штатів перед президентськими виборами у США, кокуси влаштовує партійний апарат. Від їхніх підсумків залежить голосування за кандидата в президенти на з'їзді.
- 27 лютого у штаті Мічиган відбулися праймеріз обох головних американських партій. Від республіканської партії перемогу здобув колишній президент Дональд Трамп.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38 Купівля 38Продаж 38.55
- EUR Купівля 41.09Продаж 41.93
- Актуальне
- Важливе