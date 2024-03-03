Трамп переміг на республіканських кокусах у трьох штатах

Про це пише Reuters.

Зазначається, що Трамп легко переміг на республіканських кокусах у Мічигані, де партію роздирають чвари, які, як побоюються деякі республіканці, можуть зашкодити його кампанії в цьому штаті.

За даними Edison Research, колишній президент США також виграв у суботу республіканські кокуси в Міссурі та Айдахо.

У всіх трьох штатах Трамп обігнав свою основну суперницю серед республіканців Ніккі Гейлі. Так, експрезидент США переміг Гейлі в усіх 13 округах, які брали участь у кокусах.

Reuters пише, що у опонентки Трампа швидко закінчується час, щоб змінити хід перегонів за висунення від республіканців. На черзі "супервівторок" 5 березня - найбільший день праймеріз, коли голосуватимуть 15 штатів і одна територія.

"З перемогами в Айові, Нью-Гемпширі, Неваді, Віргінських островах США, Південній Кароліні, а тепер і в Мічигані, Міссурі та Айдахо Трамп є беззаперечним лідером перегонів, а Гейлі тримається завдяки підтримці донорів, які прагнуть знайти альтернативу колишньому президенту", - зазначає Reuters.

Довідка. Кокуси - це збори прихильників і членів партії. На відміну від праймеріз, які проводить влада штатів перед президентськими виборами у США, кокуси влаштовує партійний апарат. Від їхніх підсумків залежить голосування за кандидата в президенти на з'їзді.