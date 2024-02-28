Трамп переміг на республіканських праймериз у штаті Мічиган

Про це пише CNN.

Зазначається, що Дональд Трамп випередив Ніккі Гейлі - за експрезидента США віддали голоси вдвічі більше людей.

"Я просто хочу подякувати всім, ви були такими неймовірними. Ці цифри набагато більші, ніж ми навіть очікували", - сказав Трамп.

Фото: Скрін

Водночас президент Байден переміг на праймеріз Демократичної партії в Мічигані, здобувши критичну перемогу.

"Я хочу подякувати кожному жителю Мічигани, який сьогодні висловився. Здійснення права голосу та участь у нашій демократії – це те, що робить Америку великою", - прокоментував свою перемогу Байден.

Фото: Скрін