Трамп переміг на республіканських праймериз у штаті Мічиган
27 лютого у штаті Мічиган відбулися праймеріз обох головних американських партій. Від республіканської партії перемогу здобув колишній президент Дональд Трамп
Про це пише CNN.
Зазначається, що Дональд Трамп випередив Ніккі Гейлі - за експрезидента США віддали голоси вдвічі більше людей.
"Я просто хочу подякувати всім, ви були такими неймовірними. Ці цифри набагато більші, ніж ми навіть очікували", - сказав Трамп.
Фото: Скрін
Водночас президент Байден переміг на праймеріз Демократичної партії в Мічигані, здобувши критичну перемогу.
"Я хочу подякувати кожному жителю Мічигани, який сьогодні висловився. Здійснення права голосу та участь у нашій демократії – це те, що робить Америку великою", - прокоментував свою перемогу Байден.
Фото: Скрін
- Дональд Трамп заявив, що його перемога на президентських виборах стане днем визволення для прихильників і судним днем для ворогів.
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