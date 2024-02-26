Трамп пообіцяв що його перемога на президентських виборах стане судним днем для США

Про це повідомляє The Telegraph.

Колишній президент США наголосив, що його другий термін означатиме "помсту" для опонентів, пообіцявши звільнити Джо Байдена.

"Ваша перемога буде нашим остаточним виправданням, ваша свобода буде нашою найвищою нагородою, а безпрецедентний успіх Сполучених Штатів Америки буде моєю остаточною та абсолютною помстою", - заявив Трамп під час 90-хвилинного виступу на Конференції консервативної політичної дії (CPAC) на околиці столиці США.

Він додав, що "для працьовитих американців 5 листопада стане нашим новим днем визволення".

"Але для брехунів, обманщиків, шахраїв, цензорів і самозванців, які захопили наш уряд, це буде день їхнього суду", - підсумував експрезидент.