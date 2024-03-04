Трамп зможе брати участь у виборах президента США: Верховний суд допустив його до праймериз у Колорадо
У понеділок, 4 березня, Верховний суд США скасував рішення суду Колорадо, який постановив, що Трамп не може балотуватися в президенти відповідно до 3-го розділу 14-ї поправки до конституції (штурм Капітолія 6 січня 2021 року)
Про це повідомляє NBC News.
Верховний суд дозволив Трампу брати участь у виборах президента, заявивши, що керівні штати не можуть виключити його з голосування через його причетність до нападу на Капітолій 2021 року.
Положення 3-го розділу 14-ї поправки до конституції забороняє балотуватися на різні посади особам, які раніше обіймали державні посади, а потім "брали участь у повстанні".
Верховний суд заявив, що суд Колорадо помилково припустив, що штати нібито можуть визначати, чи є кандидат на федеральну посаду непридатним.
У рішенні наголошується, що саме конгрес, а не штати, має встановлювати правила щодо того, як положення 14-ї поправки може застосовуватися проти претендентів на федеральні посади. Таким чином, це рішення стосується всіх штатів, а не лише Колорадо. Штати зберігають повноваження забороняти людям, які балотуються на державні посади, з’являтися у виборчому бюлетені відповідно до розділу 3.
"Оскільки конституція покладає на конгрес, а не на штати, відповідальність за виконання розділу 3 проти всіх федеральних посадовців і кандидатів, ми скасовуємо постанову", - йдеться в рішенні Верховного суду США.
Однак, суд уникнув будь-якого аналізу або визначення того, чи були дії Трампа повстанням.
Рішення ухвалене за день до праймериз у Колорадо.
Через кілька хвилин після винесення рішення Трамп привітав це рішення у своїй соцмережі, написавши: "Велика перемога для Америки!!!".
- 29 лютого повідомлялось, що суддя штату Іллінойс заборонив колишньому президенту США Дональду Трампу брати участь у праймеріз від Республіканської партії через його роль у штурмі Капітолія 6 січня 2021 року.
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