Трамп зможе брати участь у виборах президента США: Верховний суд допустив його до праймериз у Колорадо

Про це повідомляє NBC News.

Верховний суд дозволив Трампу брати участь у виборах президента, заявивши, що керівні штати не можуть виключити його з голосування через його причетність до нападу на Капітолій 2021 року.

Положення 3-го розділу 14-ї поправки до конституції забороняє балотуватися на різні посади особам, які раніше обіймали державні посади, а потім "брали участь у повстанні".

Верховний суд заявив, що суд Колорадо помилково припустив, що штати нібито можуть визначати, чи є кандидат на федеральну посаду непридатним.

У рішенні наголошується, що саме конгрес, а не штати, має встановлювати правила щодо того, як положення 14-ї поправки може застосовуватися проти претендентів на федеральні посади. Таким чином, це рішення стосується всіх штатів, а не лише Колорадо. Штати зберігають повноваження забороняти людям, які балотуються на державні посади, з’являтися у виборчому бюлетені відповідно до розділу 3.

"Оскільки конституція покладає на конгрес, а не на штати, відповідальність за виконання розділу 3 проти всіх федеральних посадовців і кандидатів, ми скасовуємо постанову", - йдеться в рішенні Верховного суду США.

Однак, суд уникнув будь-якого аналізу або визначення того, чи були дії Трампа повстанням.

Рішення ухвалене за день до праймериз у Колорадо.

Через кілька хвилин після винесення рішення Трамп привітав це рішення у своїй соцмережі, написавши: "Велика перемога для Америки!!!".