Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Трамп помилував засудженого засновника криптовалютної біржі Binance

Дар'я Куркіна
23 жовтня, 2025 четвер
19:23
Світ Чанпен Чжао

Президент США Дональд Трамп помилував засудженого засновника найбільшої криптобіржі у світі Binancе Чанпена Чжао. Той підтримував криптокомпанію глави Білого дому

Зміст

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Трамп "здійснив свої конституційні повноваження, видавши помилування пану Чжао, якого переслідувала адміністрація Байдена у війні з криптовалютою". За її словами, "війна адміністрації Байдена з криптовалютою закінчилася".

Джерела видання додають: Чжао протягом місяців докладав зусиль для підтримки розвитку криптокомпанії президента США.

"Помилування, ймовірно, прокладе шлях для Binance, найбільшої у світі криптобіржі, до повернення до США після того, як компанія визнала себе винною в 2023 році в порушенні вимог США щодо боротьби з відмиванням грошей і підпала під заборону для роботи в країні", – пише WSJ.

Зазначено, що Binance майже рік намагалася досягти помилування засновнику після його 4-місячного тюремного увʼязнення.

  • У квітні 2024 суд виніс вирок у справі засновника Binancе Чанпена Чжао. Він отримав покарання за те, що не запровадив належного захисту від відмивання грошей у роботі криптобіржі.
