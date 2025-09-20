Трамп проведе зустріч з Ердоганом у Білому домі: про що говоритимуть

Про це президент США повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

"Я радий прийняти президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана в Білому домі 25 вересня. Ми працюємо над багатьма торговельними та військовими угодами з президентом, включаючи великомасштабну закупівлю літаків Boeing, велику угоду щодо F-16 та продовження переговорів щодо F-35, які, як ми сподіваємося, завершаться позитивно", - зазначив Трамп.

Він додав, що завжди мав гарні стосунки з Ердоганом, і що з нетерпінням чекає на зустріч 25 числа.

фото: Скріншот