Трамп проведе зустріч з Ердоганом у Білому домі: про що говоритимуть
У четвер, 25 вересня, американський лідер Дональд Трамп проведе зустріч із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом у Білому домі
Про це президент США повідомив у своїй соцмережі Truth Social.
"Я радий прийняти президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана в Білому домі 25 вересня. Ми працюємо над багатьма торговельними та військовими угодами з президентом, включаючи великомасштабну закупівлю літаків Boeing, велику угоду щодо F-16 та продовження переговорів щодо F-35, які, як ми сподіваємося, завершаться позитивно", - зазначив Трамп.
Він додав, що завжди мав гарні стосунки з Ердоганом, і що з нетерпінням чекає на зустріч 25 числа.
фото: Скріншот
- 19 вересня, президент США Дональд Трамп і китайський лідер Сі Цзіньпін провели телефонну розмову стосовно TikTok і торговельних відносин. Також вони погодилися щодо необхідності припинення війни РФ проти України.
- Біла Церква
