Трамп пройшов медичне обстеження: лікар заявив, що серце президента на 14 років молодше, ніж його фактичний вік

Про це пише Associated Press.

Дональд Трамп провів близько трьох годин у Національному військовому медичному центрі в Бетесді, штат Меріленд, для планової повторної оцінки свого здоров’я.

Лікар президента, капітан ВМС Шон Барбабелла, повідомив, що огляд включав лабораторні аналізи, сучасну діагностику, профілактичні медичні огляди та вакцинацію — щорічну від грипу та бустерну від COVID-19.

"Президент Дональд Дж. Трамп залишається у винятковому стані здоров'я, демонструючи сильну серцево-судинну, легеневу, неврологічну та фізичну працездатність", – йдеться у висновку лікаря Барбабелла.

Він зазначив, що серцевий вік президента приблизно на 14 років молодший за його хронологічний вік — 79 років.

Обстеження також допомогло підготуватися до майбутніх поїздок Трампа за кордон: цього вікенду він відправиться на Близький Схід, а наприкінці місяця планує відвідати Азію.