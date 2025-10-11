Трамп пройшов медичне обстеження: лікар заявив, що серце президента на 14 років молодше, ніж його фактичний вік
Президент США Дональд Трамп пройшов медичне обстеження у військовому медцентрі Волтера Ріда. Його лікар заявив, що серце президента функціонує як у 65-річного, а загальний стан здоров’я оцінюється як винятковий
Про це пише Associated Press.
Дональд Трамп провів близько трьох годин у Національному військовому медичному центрі в Бетесді, штат Меріленд, для планової повторної оцінки свого здоров’я.
Лікар президента, капітан ВМС Шон Барбабелла, повідомив, що огляд включав лабораторні аналізи, сучасну діагностику, профілактичні медичні огляди та вакцинацію — щорічну від грипу та бустерну від COVID-19.
"Президент Дональд Дж. Трамп залишається у винятковому стані здоров'я, демонструючи сильну серцево-судинну, легеневу, неврологічну та фізичну працездатність", – йдеться у висновку лікаря Барбабелла.
Він зазначив, що серцевий вік президента приблизно на 14 років молодший за його хронологічний вік — 79 років.
Обстеження також допомогло підготуватися до майбутніх поїздок Трампа за кордон: цього вікенду він відправиться на Близький Схід, а наприкінці місяця планує відвідати Азію.
- На початку вересня викладачка університету Temple (США) Олена Міщук заявила, що у Сполучених Штатах ширяться чутки про можливе погіршення здоров'я Дональда Трампа.
