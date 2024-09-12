Трамп відмовився від другого раунду дебатів з Гарріс
Колишній очільник Білого дому Дональд Трамп відмовився від другого раунду телевізійних дебатів з кандидаткою в президенти США Камалою Гарріс
Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Independent.
За словами експрезидента США, він не бачить сенсу в ще одному раунді дебатів з кандидаткою від Демократичної партії, оскільки вважає, що переміг Гарріс 10 вересня.
"Коли боєць програє бій, перші слова з його вуст: "Я хочу реванш". Опитування чітко показують, що у вівторок ввечері я виграв дебати проти товаришки Камали Гарріс, кандидата від лівих радикалів від демократів, і вона негайно закликала до других дебатів", - написав Трамп.
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Він закликав Гарріс зосередитися на своїх нинішніх обов'язках віцепрезидентки США.
"Камала повинна зосередитися на тому, що вона мала робити впродовж останніх майже чотирьох років. Третіх дебатів не буде", - підсумував Дональд Трамп, який також провів дебати з Джо Байденом, до того, як чинний президент США знявся з виборів.
- Камала Гарріс і Дональд Трамп провели 10 вересня перші дебати.
- Після цього Гарріс висловила бажання провести ще один раунд дебатів з Трампом у жовтні.
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