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Трамп заявив, що дозволить українським біженцям залишитися у США до завершення війни

Світлана Кравченко
30 липня, 2025 середа
07:51
Світ Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі

Президент США Дональд Трамп заявив, що громадянам України, які втекли від війни на батьківщині та шукали притулку у Штатах, дозволять залишатися в країні до завершення війни

Зміст

Про це повідомляє KyivPost.

"Ми це зробимо. У нас є багато людей, які приїхали з України, і ми з ними працюємо", - заявив Трамп під час розмови з журналістами в Білому домі 29 липня.

Як пише видання, цей крок може зменшити побоювання щодо масових депортацій та дозволити тим, хто почав відбудовувати своє життя в США, продовжувати це робити без безпосередньої загрози депортації. 

Дуг Клейн, політичний аналітик Razom, організації, що базується в США, відстоює інтереси України та надає гуманітарну допомогу, привітав заяву Трампа.

"Неймовірно обнадійливо бачити, що президент Трамп визнає, що українці, які втекли від війни, хочуть повернутися додому", – сказав Клейн.

Він також наголосив на важливому зв'язку між підтримкою оборони України та наданням біженцям можливості зрештою повернутися: "Надавши Україні інструменти, необхідні для захисту від Росії, він може забезпечити швидше закінчення війни, щоб вони могли повернутися додому та відбудувати країну".

Ця заява Трампа стала несподіванкою для багатьох, особливо враховуючи послідовну риторику адміністрації лідера США та попередні дії, що сигналізували про більш обмежувальний підхід до імміграції та, зокрема, до тих, кому було надано тимчасовий легальний статус за програмами, започаткованими попередньою адміністрацією.

Що передувало

З моменту вступу на посаду в січні 2025 року адміністрація Трампа активно вживає заходів щодо припинення програм гуманітарного умовно-дострокового звільнення, заснованих під час президентства Байдена.

Ініціатива "Єдність за Україну" (U4U), розпочата у квітні 2022 року, була ключовим шляхом, який дозволив спонсорам, що базуються в США, тимчасово привозити громадян України та їхніх найближчих родичів до Штатів на період до двох років з гуманітарних причин.

Понад 240 тис. українців скористалися цією програмою, шукаючи безпеки від повномасштабного вторгнення Росії. Однак У січні цього року її призупинили, нові заяви перестали приймати. 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
біженці
США
біженці з України
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