Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Трамп заявив, що найближчим часом планує провести розмову з Путіним

Трамп заявив, що найближчим часом планує провести розмову з Путіним

Ольга Бабишена
5 вересня, 2025 п'ятниця
06:14
Світ Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує провести ще одну телефонну розмову з лідером Кремля Володимиром Путіним найближчим часом

Зміст

Про це він сказав під час ексклюзивної вечері з керівниками найбільших світових ІТ-компаній в Білому домі, передає Інтерфакс-Україна. 

У Трампа запитали, чи планує він найближчим часом поговорити з лідером Кремля Путіним після телефонного дзвінка до президента України Зеленського, який відбувся 4 вересня. 

"Так, планую.. Ми ведемо дуже хороший діалог", - відповів він. 

Трамп також додав: "Я врегулював сім воєн. Ту, яка, на мою думку, мала бути однією з найлегших... Ви знаєте це відчуття, коли думаєш, що щось буде легше. Виявляється, що це трохи складніше. Але та, яка, на мою думку, мала бути легшою, через мої стосунки з Путіним, з Україною та все інше... Я думав, що це буде катастрофа між Росією та Україною, де цього тижня загинуло 7014 людей. У більшості випадків це солдати, кілька (цивільних, - ред.) з Києва, відносно небагато, але здебільшого солдати. І вони гинуть у таких масштабах, яких ми не бачили з часів Другої світової війни". 

  • Президент Володимир Зеленський та лідери держав Коаліції охочих 4 вересня провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом: Україна запропонувала США спеціальний формат для захисту неба. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Іван Гаврилюк
Автор Дар'я Тарасова
28 серпня, 2025 четвер
У ракетах і БПЛА, якими РФ атакувала Україну, були системи наведення виробництва західних країн, — Гаврилюк
Роман Костенко
Автор Оксана Ліховід
3 вересня, 2025 середа
Вбивця Парубія планував отримати гроші за замовлення від спецслужб РФ і втекти за кордон, - Костенко
Україна школа
Автор Марина Клюєва
4 вересня, 2025 четвер
Це порушує права на освіту та безпеку, - освітня омбудсменка Лещик про скандал, коли учнів у шортах не пускали до школи
2025, п'ятниця
5 вересня
08:14
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 172 бої: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 47 штурмів
08:01
OPINION
Поляки мають бути зацікавлені у союзі з Україною
07:40
Ексклюзив
Віктор Ягун
Кожен повинен дбати сам про себе, держава не допоможе: генерал-майор СБУ Ягун про вбивства росіянами українських діячів
07:34
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія атакувала Україну дронами: на Харківщині загинуло троє людей, є постраждалі, у Дніпрі влучання в підприємство
07:33
Дрони Сил оборони уразили НПЗ у Рязані
07:05
Ілюстративне фото
У Херсоні евакуювали усіх дітей з мікрорайону Корабел
07:00
Анонс
Збірна України
Україна - Франція: де та коли дивитись стартовий матч збірної у відборі на ЧС-2026
06:59
Джо Байден
Байдену провели операцію з видалення ракових уражень шкіри
06:58
втрати окупантів
За добу армія РФ втратила засіб ППО, 2 танки й 810 військових
05:37
Оновлено
РФ вдарила по працівниках гуманітарної місії, які проводили розмінування на Чернігівщині: дві людини загинуло, є поранені
00:41
На фото: Логотип Warner Bros. Discovery
Warner Bros Discovery подала до суду на ШІ-компанію Midjourney за порушення авторських прав
00:21
Оновлено
Ламін Ямаль і Ніко Вільямс, збірна Іспанії, Євро-2024
Чемпіонату світу-2026: результати матчів 4 вересня
2025, четвер
4 вересня
22:21
прем'єрка Італії Мелоні
Італія та Польща відмовились надсилати військовий контингент в Україну
21:53
Росіяни просунулись на Запоріжжі, Харківщині і Донеччині, - DeepState
21:20
Ексклюзив
ЗСУ
Журналіст Цимбалюк пояснив, чому Росія ніколи не погодиться на заморожування лінії фронту
21:00
Ексклюзив
Верховна Рада
Слідом за НАБУ та САП: Верховна рада голосуватиме за законопроєкт, яким обмежать незалежність Бюро економічної безпеки
20:55
Ексклюзив
Коаліція охочих
Ідеально вписується в концепцію Трампа: експерт про результати саміту Коаліції охочих, на якому 26 країн формально погодились надати гарантії безпеки Україні
20:52
Ексклюзив
Сі, Моді та Путін на саміті ШОС
Це дійсно дуже насторожило: Дикий прокоментував саміт у Пекіні
20:44
Португалія допоможе відбудувати школи на Житомирщині
У Лісабоні загинув українець через аварію фунікулера
20:10
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Сили оборони створюють ешелоновану систему протидії "шахедам" і "гераням" РФ, - Сирський
20:03
OPINION
Ще раз про мультфільми і їхніх глядачів
20:00
Ексклюзив
Пускові установки балістичних ракет DF-26, Китай
Захід не готовий до прямого бойового зіткнення з Китаєм, - експерт аналітичного центру
20:00
на фото Денис Шмигаль
"Всі були з боді-камерами та вели відеофіксацію": Шмигаль під час поїздки на Запоріжжя зустрів працівників ТЦК та СП
19:54
Місія МВФ в Україні
Ключовий акцент візиту місії МВФ в Україну – бюджет-2026, – Василь Фурман
19:50
Володимир Зеленський
Зеленський у розмові з Трампом запропонував США спецформат для захисту неба
19:39
Ексклюзив
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
Фюзеляж "Фламінго" дозволяє швидко масштабувати виробництво балістичних ракет, - Defense Express
19:37
Оновлено
Зеленський і Макрон
У межах гарантій безпеки 26 держав готові надіслати війська до України або підтримати їх: підсумки саміту Коаліції охочих від Зеленського та Макрона
19:27
вугілля
В Україні нині достатньо газу й вугілля для традиційної зими, - Укренерго
19:26
Оновлено
Росія атакувала Україну безпілотниками: на Харківщині та у Запоріжжі є постраждалі, в Одесі гасили пожежу
19:06
ВАКС призначив 9 млн гривень застави для бригадного генерала СБУ Вітюка
18:29
Огляд
Джорджо Армані
Творець найвишуканіших образів для кіно, сцени і червоних доріжок: як Джорджо Армані став легендою світу моди
18:20
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп у телефонній розмові закликав європейців припинити купувати російську нафту
18:00
OPINION
Фіаско цілей "СВО": російська армія провалила весняно-літню кампанію 2025 року
17:56
Ексклюзив
Повернеться військовий після СЗЧ в частину чи потрапить за ґрати, залежатиме від суб’єктивного рішення командира: що не так із законопроєктом  № 13260
17:22
Ексклюзив
Карта бойових дій за 22-30 серпня
Бої на території Дніпропетровської області не є випадковими, - полковник запасу ЗСУ Селезньов
17:18
телефон
Чат-бот єОпора для допомоги після атак РФ запрацював у Києві
17:07
Аналітика
винищувач, ВПС України
Як Україні досягти переваги у небі.  Ч.2
17:00
Даніель Ортега
"Уряд ДНР" готується до угоди про торгівельно-економічну співпрацю з Нікарагуа, - розвідка
16:59
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:50
Огляд
Кім Чен Ин і його дочка Кім Джу Е
Міжнародний дебют доньки Кім Чен Ина: чи буде наступним лідером КНДР жінка
Більше новин
