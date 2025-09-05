Трамп заявив, що найближчим часом планує провести розмову з Путіним

Про це він сказав під час ексклюзивної вечері з керівниками найбільших світових ІТ-компаній в Білому домі, передає Інтерфакс-Україна.

У Трампа запитали, чи планує він найближчим часом поговорити з лідером Кремля Путіним після телефонного дзвінка до президента України Зеленського, який відбувся 4 вересня.

"Так, планую.. Ми ведемо дуже хороший діалог", - відповів він.

Трамп також додав: "Я врегулював сім воєн. Ту, яка, на мою думку, мала бути однією з найлегших... Ви знаєте це відчуття, коли думаєш, що щось буде легше. Виявляється, що це трохи складніше. Але та, яка, на мою думку, мала бути легшою, через мої стосунки з Путіним, з Україною та все інше... Я думав, що це буде катастрофа між Росією та Україною, де цього тижня загинуло 7014 людей. У більшості випадків це солдати, кілька (цивільних, - ред.) з Києва, відносно небагато, але здебільшого солдати. І вони гинуть у таких масштабах, яких ми не бачили з часів Другої світової війни".