Трамп заявив, що найближчим часом планує провести розмову з Путіним
Президент США Дональд Трамп заявив, що планує провести ще одну телефонну розмову з лідером Кремля Володимиром Путіним найближчим часом
Про це він сказав під час ексклюзивної вечері з керівниками найбільших світових ІТ-компаній в Білому домі, передає Інтерфакс-Україна.
У Трампа запитали, чи планує він найближчим часом поговорити з лідером Кремля Путіним після телефонного дзвінка до президента України Зеленського, який відбувся 4 вересня.
"Так, планую.. Ми ведемо дуже хороший діалог", - відповів він.
Трамп також додав: "Я врегулював сім воєн. Ту, яка, на мою думку, мала бути однією з найлегших... Ви знаєте це відчуття, коли думаєш, що щось буде легше. Виявляється, що це трохи складніше. Але та, яка, на мою думку, мала бути легшою, через мої стосунки з Путіним, з Україною та все інше... Я думав, що це буде катастрофа між Росією та Україною, де цього тижня загинуло 7014 людей. У більшості випадків це солдати, кілька (цивільних, - ред.) з Києва, відносно небагато, але здебільшого солдати. І вони гинуть у таких масштабах, яких ми не бачили з часів Другої світової війни".
- Президент Володимир Зеленський та лідери держав Коаліції охочих 4 вересня провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом: Україна запропонувала США спеціальний формат для захисту неба.
