Зеленський у розмові з Трампом запропонував США спецформат для захисту неба

Про це він написав у telegram.

"Тривала й дуже детальна розмова з президентом Трампом. Говорили після зустрічі коаліції охочих сьогодні в Парижі, участь також взяли європейські лідери. Передусім про те, як підштовхнути ситуацію до реального миру", – зазначив Зеленський.

Зокрема, президент наголосив на важливості посилення тиску на РФ, аби позбавити російської воєнної машини ресурсів та грошей.

"Також говорили про максимальний захист українського неба. Поки немає миру, українці мають не залежати від постійних російських атак, російські ракети та дрони не мають забирати життя. Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба", – заявив він.