Зеленський у розмові з Трампом запропонував США спецформат для захисту неба
Президент Володимир Зеленський та лідери держав Коаліції охочих 4 вересня провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом: Україна запропонувала США спеціальний формат для захисту неба
Про це він написав у telegram.
"Тривала й дуже детальна розмова з президентом Трампом. Говорили після зустрічі коаліції охочих сьогодні в Парижі, участь також взяли європейські лідери. Передусім про те, як підштовхнути ситуацію до реального миру", – зазначив Зеленський.
Зокрема, президент наголосив на важливості посилення тиску на РФ, аби позбавити російської воєнної машини ресурсів та грошей.
"Також говорили про максимальний захист українського неба. Поки немає миру, українці мають не залежати від постійних російських атак, російські ракети та дрони не мають забирати життя. Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба", – заявив він.
- 4 вересня Емманюель Макрон повідомив, що 26 країн висловили готовність надати Україні гарантії безпеки, включно з можливим направленням своїх контингентів. У свою чергу, Володимир Зеленський розповів про ймовірність запровадження нового формату захисту повітряного простору.
- Також президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови на конференції Коаліції охочих закликав Європу припинити купівлю російської нафти, яка допомагає фінансувати війну проти України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.58
- EUR Купівля 47.89Продаж 48.52
- Актуальне
- Важливе