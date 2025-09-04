Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Трамп у телефонній розмові закликав європейців припинити купувати російську нафту

Марія Музиченко
4 вересня, 2025 четвер
18:20
Світ Дональд Трамп

У четвер, 4 вересня, президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови на конференції Коаліції охочих закликав Європу припинити купівлю російської нафти, яка допомагає фінансувати війну проти України

Зміст

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника Білого дому.

За його словами,  Дональд Трамп закликав європейських лідерів припинити імпорт російської нафти, яка допомагає Москві фінансувати війну проти України.

"Президент Трамп наголосив, що Європа має припинити купувати російську нафту, яка фінансує війну — адже лише за один рік Росія отримала 1,1 мільярда євро від продажу пального до ЄС. Президент також підкреслив, що європейські лідери повинні чинити економічний тиск на Китай за його фінансову підтримку російських воєнних зусиль", - сказав представник.

На брифінгу за підсумками зустрічі Коаліції охочих та розмови з американським лідером президент Франції Емманюель Макрон зазначив, що протягом найближчих тижнів буде визначено внесок Сполучених Штатів у цю коаліцію.

Також він наголосив, що наступним кроком мають бути контакти між представниками США та РФ. За словами Макрона, очікуються двосторонні, тристоронні - США, РФ і Україна, та чотирьохсторонні переговори.

Президент Франції підкреслив, що якщо Росія й надалі уникатиме змістовних мирних переговорів, Франція спільно зі США запровадить нові санкції.

Зеленський про розмову з Трампом

Президент Володимир Зеленський на брифінгу зазначив, що вони мали детальну розмову з Дональдом Трампом. Він сказав, що головним інструментом має стати тиск, передусім економічний, аби змусити Росію припинити війну.

За словами Зеленського, ключ до миру — позбавити російську військову машину фінансування та ресурсів.

"Ми також підіймали питання про максимальний захист українського неба. Допоки не має миру, наші люди не мають залежати від постійних російських атак… Ми розраховуємо на цю програму. Ми домовились про подальші контакти", - підкреслив президент.

Володимир Зеленський підтвердив, що американський президент порушував питання купівлі російської нафти Європою.

"Президент Трамп дуже не задоволений, що російська нафта купується Європою. Серед іншого є дві країни, ми знаємо, що це Угорщина і Словаччина...Але я хочу всім нагадати, коли Росія атакувала нашу енергетику, а ми у відповідь атакували їх енергетику, на якій вони заробляють гроші, і витрачають ці гроші потім на зброю. То саме ці дві країни жалілися президенту Трампу, що ось Україна така, вона зменшує можливості отримання відповідної нафти", - поінформував він.

За словами Зеленського, США відкрито говорять про те, що ці країни "допомагають рускій машині війни", і всім потрібно це зупиняти.

  • 4 вересня Емманюель Макрон повідомив, що 26 країн висловили готовність надати Україні гарантії безпеки, включно з можливим направленням своїх контингентів. У свою чергу, Володимир Зеленський розповів про ймовірність запровадження нового формату захисту повітряного простору.
