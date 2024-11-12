Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Трамп зустрівся з представником Нетаньягу у Флориді, – ЗМІ

Трамп зустрівся з представником Нетаньягу у Флориді, – ЗМІ

Світлана Кравченко
12 листопада, 2024 вiвторок
10:28
Світ На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу

У неділю, 10 листопада, довірена особа прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу Рон Дермер зустрівся із новообраним президентом США Дональдом Трампом

Зміст

Про це повідомляє Axios з посиланням на чиновників з Ізраїлю та США.

Зазначається, що зустріч відбулася у резиденції Мар-а-Лаго, що у Флориді.

За словами джерела видання, під час зустрічі Трампу мали передати послання від ізраїльського прем'єра. Також новому президенту США мали розповісти про плани Ізраїля в Газі, Лівані та Ірані у наступні два місяці.

"Одна з речей, яку ізраїльтяни хотіли обговорити з Трампом, – це те, які питання він хотів би бачити вирішеними до 20 січня (день інавгурації Дональда Трампа – ред.), а які – щоб дочекалися його", - сказав один з американських чиновників.

Своєю чергою американці порушили питання ізраїльсько-ліванських зусиль з припинення вогню, плану для Гази після закінчення війни та нормалізації ізраїльсько-саудівських відносин. 

Крім того, Дермер також зустрівся з колишнім радником Трампа Джаредом Кушнером. Американські чиновники заявили, що Нетаньягу заздалегідь повідомив адміністрацію чинного президента США Джо Байдена про зустріч Дермера з Трампом.

  • Раніше Дональд Трамп заявив, що конфлікти на Близькому Сході можуть перерости у Третю світову війну, якщо він програє вибори.
  • Також у серпні він провів телефонну розмову з прем'єром Нетаньягу щодо припинення вогню в Газі.
Теги:
Новини
Ізраїль
Дональд Трамп
США
Беньямін Нетаньягу
Читайте також:
Дмитро Пєсков
Автор Світлана Кравченко
10 листопада, 2024 неділя
Пєсков про Трампа: сприймає усе через ділові угоди й при цьому непередбачуваний
Автор Катерина Єсікова
11 листопада, 2024 понедiлок
Атака РФ по Україні в ніч на 11 листопада: пролунали вибухи в Дніпрі, Запоріжжі й Миколаєві. Загинули люди, серед поранених - діти
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Ірена Моляр
11 листопада, 2024 понедiлок
Путіну немає сенсу ставати на шлях перемовин, він відчуває певний кураж, - Згурець
  • USD 41.17
    Купівля 41.17
    Продаж 41.67
  • EUR
    Купівля 43.9
    Продаж 44.62
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
12 листопада
10:25
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 12 листопада: скільки в середньому коштують євро, долар і злотий
10:21
єврейська громада україни
"Доки не буде досягнуто цілей війни": очільник міноборони Ізраїлю Кац відкинув можливість мирного врегулювання конфлікту з "Хезболлою"
10:20
Ексклюзив
Аналіз Курської операції дасть можливість проводити аналогічні операції на території РФ, - голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ
10:11
СБУ затримала жителя Куп'янська, який передавав РФ розвіддані про Сили оборони
10:05
OPINION
Республіканці у США прийшли надовго
09:59
Херсонська область
На Херсонщині за добу через ворожі обстріли загинули 2 людини
09:41
Експорт вугілля з окупованих територій
Окупанти продовжують експортувати вугілля з ТОТ Луганщини попри санкції, - правозахисники
09:39
президент Фінляндії Александр Стубб
Налаштований якнайшвидше укласти мирну угоду, - президент Фінляндії про наміри Трампа щодо війни в Україні
09:34
Сирський зустрівся зі Стерненком: обговорили питання життєдіяльності Сил оборони та консолідацію довкола армії
09:33
Резиденція письмеників Контекст: війна
Слова й рими комбатантів: завершився перший день зустрічі військових письменників і поетів на Via Carpatia 2024
09:29
Ексклюзив
ЗСУ
Темп війни з кожним днем зростає, - начальник артрозвідки бригади "Рубіж" Назаренко
09:19
Трамп і Крісті Ноем
Трамп обрав губернаторку Південної Дакоти Ноем на посаду міністерки внутрішньої безпеки США, - CNN
09:15
діти, війна з Росією
Через російську агресію в Україні загинули 589 дітей, майже 1700 постраждали
09:05
Румунія, прапор Румунії
Росія намагається вплинути на вибори в Румунії, - ЗМІ
08:44
Оновлено
шахед
РФ атакували Україну БПЛА та ракетами: на Запоріжжі були заблоковані люди
08:39
Трамп та Орбан у гольф-клубі американського екс-президента у 2022 році
Союз Трампа, Орбана і Папи Римського може зірвати підтримку України, - The Independent
08:36
Німеччина двічі підіймала у небо винищувачі для супроводу російського літака
08:31
водопостачання
На ТОТ Луганщини у 26 містах та селах оголосили про відключення води майже на тиждень
08:20
Ексклюзив
війназ Росією
Окупанти почали відбирати земельні ділянки в людей, - Бердянська райрада
08:09
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті сталося 187 боєзіткнень: окупанти активно наступають на Курахівському і Покровському напрямках
08:03
OPINION
Дайте війську дрони!
07:58
Оновлено
Удар по Кривому Рогу 11 листопада
РФ 11 листопада вдарила по багатоповерхівці у Кривому Розі: серед загиблих троє дітей, є поранені
07:57
ФАБ-500ШН
Біля будинку на окупованій Луганщині впала російська авіабомба: евакуйовано понад 50 людей, - росЗМІ
07:52
Інфографіка
втрати рф
Майже 2 тис. військових, 23 танки та 81 бронемашина: втрати РФ за добу війни в Україні
07:41
Нідерланди
Нідерланди відновлять прикордонний контроль через нелегальних мігрантів і контрабанду
07:39
Оновлено
новини Львівщини
РФ вдарила ракетами по двох районах Харкова: постраждало троє людей
07:38
літак
Авіакомпанії призупинили польоти на Гаїті через обстріл літака
07:25
Радянська техніка у Старому парку Тернополя
У Німеччині позичили з музеїв радянські танки для тренування українських військових
07:17
Володимир Путін та Дональд Трамп
Росіяни планують повернути територію Курщини до інавгурації Трампа, - ЗМІ
06:55
Київ, ялинка
У Києві 6 грудня встановлять головну ялинку країни: якою вона буде
06:32
Швеція
"Потенційна загроза нацбезпеці": у Швеції збудували російську церкву поблизу стратегічних об'єктів, - Politico
06:29
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
ВМС: у Чорному морі відсутні російські ракетоносії
06:18
Дональд Трамп
CNN: Трамп призначить радником з питань нацбезпеки Майка Волтца
06:14
Оновлено
вогонь, полум'я, пожежа
У Білгородській області РФ безпілотник атакував нафтобазу
05:54
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин підписав указ про ратифікацію договору щодо "всеосяжного партнерства" з РФ
05:10
Марк Рубіо
Трамп може призначити держсекретарем США сенатора Рубіо, - NYT
03:30
Окупанти на ТОТ Херсонщини змушують місцевих фермерів віддавати увесь врожай, - Нацспротив
03:04
Rheinmetall
Німецький концерн Rheinmetall передає Україні нові супутникові знімки у співпраці з компанією ICEYE
02:24
Молдова
Молдова після падіння дронів на її території викликала посла РФ, - ЗМІ
02:02
біткоїн
Вартість біткоїна перевищила $88 тис. на тлі обрання Трампа президентом
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV