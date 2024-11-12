Трамп зустрівся з представником Нетаньягу у Флориді, – ЗМІ

Про це повідомляє Axios з посиланням на чиновників з Ізраїлю та США.

Зазначається, що зустріч відбулася у резиденції Мар-а-Лаго, що у Флориді.

За словами джерела видання, під час зустрічі Трампу мали передати послання від ізраїльського прем'єра. Також новому президенту США мали розповісти про плани Ізраїля в Газі, Лівані та Ірані у наступні два місяці.

"Одна з речей, яку ізраїльтяни хотіли обговорити з Трампом, – це те, які питання він хотів би бачити вирішеними до 20 січня (день інавгурації Дональда Трампа – ред.), а які – щоб дочекалися його", - сказав один з американських чиновників.

Своєю чергою американці порушили питання ізраїльсько-ліванських зусиль з припинення вогню, плану для Гази після закінчення війни та нормалізації ізраїльсько-саудівських відносин.

Крім того, Дермер також зустрівся з колишнім радником Трампа Джаредом Кушнером. Американські чиновники заявили, що Нетаньягу заздалегідь повідомив адміністрацію чинного президента США Джо Байдена про зустріч Дермера з Трампом.