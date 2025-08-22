Трамп звільнив високопоставлену аналітикиню ЦРУ з питань Росії, - The Economist
Національна розвідка США звільнила високопоставлену аналітикиню ЦРУ, яка пропрацювала в американській розвідці понад 20 років, а у 2016 році контролювала підготовку звіту, в якому описувалося втручання Росії в президентські вибори у США
Про це інформує The Economist.
Вказано, що йдеться про співробітницю, яка пропрацювала в американській розвідці понад 20 років. У 2026 році вона була провідним офіцером з питань Росії та Євразії та займалася підготовкою звіту щодо втручання РФ у президентські вибори у США на користь Дональда Трампа.
Згодом вона повернулася до агентства на посаду старшого менеджера. У обов'язки аналітикині входив контроль над операціями та аналітичною роботою ЦРУ, пов'язаними з Росією та колишнім Радянським Союзом.
Директорка національної розвідки США Тулсі Габбард 19 серпня 2025 року відкликала її доступ до секретних матеріалів. Крім того, було анульовано допуски ще 36 чинних і колишніх посадовців через звинувачення у "порушенні присяги Конституції".
Як вказує The Economist, такий випадок не є першим: раніше адміністрація президента Трампа вже використовувала механізм відкликання допусків як інструмент тиску на колишніх посадовців. Водночас згадана офіцерка й два інші посадовці, Шелбі Пірсон та Вінь Нгуєн, які також причетні до звіту 2016 року, виявилися одними з найвищих за рангом розвідників, яких усунули під час президентства Трампа. Видання зазначає, що це свідчить про загострення протистояння між адміністрацією чинного президента та американською розвідкою.
- Раніше повідомлялося, що адміністрація президента Дональда Трампа планує значні скорочення персоналу в Центральному розвідувальному управлінні США та інших підрозділах розвідки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.51
- EUR Купівля 47.8Продаж 48.43
- Актуальне
- Важливе