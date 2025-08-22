Трамп звільнив високопоставлену аналітикиню ЦРУ з питань Росії, - The Economist

Про це інформує The Economist.

Вказано, що йдеться про співробітницю, яка пропрацювала в американській розвідці понад 20 років. У 2026 році вона була провідним офіцером з питань Росії та Євразії та займалася підготовкою звіту щодо втручання РФ у президентські вибори у США на користь Дональда Трампа.

Згодом вона повернулася до агентства на посаду старшого менеджера. У обов'язки аналітикині входив контроль над операціями та аналітичною роботою ЦРУ, пов'язаними з Росією та колишнім Радянським Союзом.

Директорка національної розвідки США Тулсі Габбард 19 серпня 2025 року відкликала її доступ до секретних матеріалів. Крім того, було анульовано допуски ще 36 чинних і колишніх посадовців через звинувачення у "порушенні присяги Конституції".

Як вказує The Economist, такий випадок не є першим: раніше адміністрація президента Трампа вже використовувала механізм відкликання допусків як інструмент тиску на колишніх посадовців. Водночас згадана офіцерка й два інші посадовці, Шелбі Пірсон та Вінь Нгуєн, які також причетні до звіту 2016 року, виявилися одними з найвищих за рангом розвідників, яких усунули під час президентства Трампа. Видання зазначає, що це свідчить про загострення протистояння між адміністрацією чинного президента та американською розвідкою.