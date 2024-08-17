Трьох українців підозрюють у спаленні яхт і катерів в порту Хорватії
У Хорватії поліція розшукує трьох українців від 25 до 28 років, яких підозрюють в умисному підпалі порту Медулін та знищенні 35 суден
Про це пише хорватське видання Jutarnji.
За даними слідства, 14 травня підозрювані приїхали з Польщі до Хорватії та рушили в напрямку морської частини міського порту.
Згодом, близько 03:40 ночі, поки двоє інших зловмисників були на варті, 25-річний чоловік прослизнув через огороджену частину пірса та попрямував до причалу, де було пришвартоване судно.
"Підозрюваний кинув у судно пляшку з легкозаймистою рідиною та спричинив пожежу, яка поширилася на сусідні 34 пришвартовані судна в порту, 22 з яких повністю згоріли, а інші були частково пошкоджені вогнем. Це завдало матеріальних збитків власникам у розмірі близько двох мільйонів євро", - кажуть у поліції.
Фото: jutarnji.hr
Фото: jutarnji.hr
Після завершення розслідування правоохоронці висунули кримінальні звинувачення трьом громадянам України, двом з яких 25 років, одному - 28.
За інформацією видання, українців зараз "посилено розшукують". Наразі вони не перебувають на території Хорватії. Наступним кроком справу розгляне прокуратура штату, а потім буде видано міжнародний ордер на арешт.
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