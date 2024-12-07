ЦАХАЛ вдарив по півдню Лівана, стверджуючи, що ціллю був бойовик "Хезболли", який порушив перемир'я
У суботу, 7 грудня, Армія оборони Ізраїлю завдала удару з безпілотника по селищу Дейр-Сіріян на півдні Лівану, в результаті якого загинув бойовик "Хезболли", який, за інформацією ЦАХАЛу, порушив перемир'я
Про це повідомляє The Times of Israel.
За словами військових, бойовик "становив загрозу для військ ЦАХАЛу, дислокованих в цьому районі, що є порушенням угоди між Ізраїлем і Ліваном".
На підтвердження своїх дій ЦАХАЛ оприлюднив відео, на якому видно удар по члену "Хезболли", що пересувався на мотоциклі.
"ЦАХАЛ продовжує дотримуватися домовленостей щодо припинення вогню в Лівані", - заявляють військові, додавши, що вони як і раніше дислоковані на півдні Лівану "і будуть працювати над усуненням будь-якої загрози для Держави Ізраїль і його громадян".
- Президент США Джо Байден заявив, що Ізраїль і терористична організація "Хезболла" припинять бойові дії на кордоні Лівану з 27 листопада.
- Проте вже наступного дня сторони звинуватили одне одного у порушенні режиму припинення вогню: перемир'я тривало один день.
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