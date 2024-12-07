ЦАХАЛ вдарив по півдню Лівана, стверджуючи, що ціллю був бойовик "Хезболли", який порушив перемир'я

Про це повідомляє The Times of Israel.

За словами військових, бойовик "становив загрозу для військ ЦАХАЛу, дислокованих в цьому районі, що є порушенням угоди між Ізраїлем і Ліваном".

На підтвердження своїх дій ЦАХАЛ оприлюднив відео, на якому видно удар по члену "Хезболли", що пересувався на мотоциклі.

במהלך היממה האחרונה, צה״ל פעל במרחב דרום לבנון, מול מספר פעולות שהיוו איום על מדינת ישראל.



מוקדם יותר היום, כלי טיס של חיל האוויר תקף מחבל חיזבאללה שזוהה במרחב דרום לבנון, והיווה איום על כוחות צה״ל הפרוסים במרחב, תוך הפרה של ההסכם בין ישראל ללבנון>> pic.twitter.com/fzlfPrea9W — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 7, 2024

"ЦАХАЛ продовжує дотримуватися домовленостей щодо припинення вогню в Лівані", - заявляють військові, додавши, що вони як і раніше дислоковані на півдні Лівану "і будуть працювати над усуненням будь-якої загрози для Держави Ізраїль і його громадян".