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Головна Світ ЦАХАЛ вдарив по півдню Лівана, стверджуючи, що ціллю був бойовик "Хезболли", який порушив перемир'я

ЦАХАЛ вдарив по півдню Лівана, стверджуючи, що ціллю був бойовик "Хезболли", який порушив перемир'я

Марія Науменко
7 грудня, 2024 субота
15:47
Світ ізраїль обстріл

У суботу, 7 грудня, Армія оборони Ізраїлю завдала удару з безпілотника по селищу Дейр-Сіріян на півдні Лівану, в результаті якого загинув бойовик "Хезболли", який, за інформацією ЦАХАЛу, порушив перемир'я

Зміст

Про це повідомляє The Times of Israel.

За словами військових, бойовик "становив загрозу для військ ЦАХАЛу, дислокованих в цьому районі, що є порушенням угоди між Ізраїлем і Ліваном".

На підтвердження своїх дій ЦАХАЛ оприлюднив відео, на якому видно удар по члену "Хезболли", що пересувався на мотоциклі.

"ЦАХАЛ продовжує дотримуватися домовленостей щодо припинення вогню в Лівані", - заявляють військові, додавши, що вони як і раніше дислоковані на півдні Лівану "і будуть працювати над усуненням будь-якої загрози для Держави Ізраїль і його громадян".

  • Президент США Джо Байден заявив, що Ізраїль і терористична організація "Хезболла" припинять бойові дії на кордоні Лівану з 27 листопада.
  • Проте вже наступного дня сторони звинуватили одне одного у порушенні режиму припинення вогню: перемир'я тривало один день.

 

Теги:
Новини
Ізраїль
Близький Схід
Ліван
Війна в Ізраїлі
Хезболла
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