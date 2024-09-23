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ЦАХАЛ завдав ударів по понад 300 об'єктах "Хезболли" в Лівані: Ізраїль закликав мирних жителів дистанціюватися від командних пунктів угруповання

Марія Науменко
23 вересня, 2024 понедiлок
12:55
Світ Шзраїль - Ливан, війна

У понеділок, 23 вересня, військово-повітряні сили Ізраїлю здійснили удари по понад 300 об'єктах "Хезболли" в Лівані

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Про це повідомляє The Times of Israel.

Згідно з повідомленням, в операції брали участь десятки винищувачів з усіх ескадрилій ЦАХАЛу.

У ЦАХАЛі заявили, що удари були завдані після виявлення підготовки "Хезболли" до здійснення великих ракетних атак на Ізраїль.

Крім того, мешканців південного Лівану та долини Бекаа попередили текстовими повідомленнями про небезпеку перебування в будівлях, де зберігається зброя "Хезболли".

"Незабаром ЦАХАЛ завдасть масштабних, точних ударів по цілях терористів, які розгорнуті по всій території Лівану. Ми радимо цивільному населенню ліванських сіл, розташованих в будівлях і на територіях, що використовуються "Хезболлою" у військових цілях, наприклад, для зберігання зброї, негайно вийти з небезпечної зони заради власної безпеки", - йдеться у заяві речника ЦАХАЛу контр-адмірала Даніеля Хагарі.

Пізніше у ЦАХАЛі повідомили про враження ще близько 150 об'єктів "Хезболли" у Лівані.

  • Ізраїль та Ліван обмінялися сильним вогнем у неділю, 22 вересня, причому ізраїльські військові літаки здійснили найінтенсивніші бомбардування майже за рік війни півдня Лівану, тоді як "Хезболла" заявила про ракетні обстріли військових цілей на півночі Ізраїлю.

Теги:
Ізраїль
Близький Схід
Ліван
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Хезболла
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