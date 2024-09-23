ЦАХАЛ завдав ударів по понад 300 об'єктах "Хезболли" в Лівані: Ізраїль закликав мирних жителів дистанціюватися від командних пунктів угруповання

Про це повідомляє The Times of Israel.

Згідно з повідомленням, в операції брали участь десятки винищувачів з усіх ескадрилій ЦАХАЛу.

У ЦАХАЛі заявили, що удари були завдані після виявлення підготовки "Хезболли" до здійснення великих ракетних атак на Ізраїль.

Крім того, мешканців південного Лівану та долини Бекаа попередили текстовими повідомленнями про небезпеку перебування в будівлях, де зберігається зброя "Хезболли".

"Незабаром ЦАХАЛ завдасть масштабних, точних ударів по цілях терористів, які розгорнуті по всій території Лівану. Ми радимо цивільному населенню ліванських сіл, розташованих в будівлях і на територіях, що використовуються "Хезболлою" у військових цілях, наприклад, для зберігання зброї, негайно вийти з небезпечної зони заради власної безпеки", - йдеться у заяві речника ЦАХАЛу контр-адмірала Даніеля Хагарі.

Пізніше у ЦАХАЛі повідомили про враження ще близько 150 об'єктів "Хезболли" у Лівані.