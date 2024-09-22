Ізраїль та "Хезболла" здійснили інтенсивні обстріли один одного: обидві сторони заявили про ураження військових цілей

Про це повідомляє Reuters.

Ізраїльські військові заявили, що в суботу вразили близько 290 цілей, включаючи тисячі реактивних установок "Хезболли", і заявили, що продовжуватимуть завдавати ударів по цілях підтримуваного Іраном руху.

Ізраїль закрив школи та обмежив зібрання в багатьох північних районах країни та на окупованих Ізраїлем Голанських висотах рано в неділю.

За словами військових, цілу ніч лунали сирени, коли з Лівану та Іраку було випущено кілька ракет, більшість із яких були перехоплені ізраїльськими системами ППО.

Ізраїльські ЗМІ повідомили, що ряд будівель постраждали від влучань або від уламків ракети, а служби швидкої допомоги повідомили, що надали допомогу деяким пораненим. Про серйозні жертви не повідомляють.

"Хезболла" заявила, що націлилась на ізраїльську авіабазу Рамат-Давид десятками ракет у відповідь на "неодноразові атаки Ізраїлю на Ліван". Послідовні ракетні удари "Хезболли" по Рамат-Давиду є найглибшими ударами, які вона здійснювала з початку бойових дій.

Підтримувані Іраном іракські бойовики також заявили про атаку безпілотника на Ізраїль рано в неділю.

За даними влади, ескалація атак сталася менш ніж через 48 годин після того, як ізраїльська авіація вбила щонайменше 37 людей у ​​передмісті ліванської столиці, націлюючись на командування "Хезболли".

Ізраїльська армія заявила, що завдала удару по підпільному зібранню Акіла та лідерів елітних сил "Хезболли" Радван і майже повністю демонтувала військовий ланцюг командування.

Напад зрівняв із землею багатоповерховий житловий будинок у багатолюдному передмісті та пошкодив дитячу кімнату по сусідству, - повідомило джерело служби безпеки. За даними міністерства охорони здоров'я Лівану, серед загиблих троє дітей і семеро жінок.