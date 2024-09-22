Ізраїль та "Хезболла" здійснили інтенсивні обстріли один одного: обидві сторони заявили про ураження військових цілей
Ізраїль та Ліван обмінялися сильним вогнем у неділю, 22 вересня, причому ізраїльські військові літаки здійснили найінтенсивніші бомбардування майже за рік війни півдня Лівану, тоді як "Хезболла" заявила про ракетні обстріли військових цілей на півночі Ізраїлю
Про це повідомляє Reuters.
Ізраїльські військові заявили, що в суботу вразили близько 290 цілей, включаючи тисячі реактивних установок "Хезболли", і заявили, що продовжуватимуть завдавати ударів по цілях підтримуваного Іраном руху.
Ізраїль закрив школи та обмежив зібрання в багатьох північних районах країни та на окупованих Ізраїлем Голанських висотах рано в неділю.
За словами військових, цілу ніч лунали сирени, коли з Лівану та Іраку було випущено кілька ракет, більшість із яких були перехоплені ізраїльськими системами ППО.
Ізраїльські ЗМІ повідомили, що ряд будівель постраждали від влучань або від уламків ракети, а служби швидкої допомоги повідомили, що надали допомогу деяким пораненим. Про серйозні жертви не повідомляють.
"Хезболла" заявила, що націлилась на ізраїльську авіабазу Рамат-Давид десятками ракет у відповідь на "неодноразові атаки Ізраїлю на Ліван". Послідовні ракетні удари "Хезболли" по Рамат-Давиду є найглибшими ударами, які вона здійснювала з початку бойових дій.
Підтримувані Іраном іракські бойовики також заявили про атаку безпілотника на Ізраїль рано в неділю.
За даними влади, ескалація атак сталася менш ніж через 48 годин після того, як ізраїльська авіація вбила щонайменше 37 людей у передмісті ліванської столиці, націлюючись на командування "Хезболли".
Ізраїльська армія заявила, що завдала удару по підпільному зібранню Акіла та лідерів елітних сил "Хезболли" Радван і майже повністю демонтувала військовий ланцюг командування.
Напад зрівняв із землею багатоповерховий житловий будинок у багатолюдному передмісті та пошкодив дитячу кімнату по сусідству, - повідомило джерело служби безпеки. За даними міністерства охорони здоров'я Лівану, серед загиблих троє дітей і семеро жінок.
- "Хезболла" випустила понад 150 ракет з території Лівану по північному Ізраїлю у п'ятницю, 20 вересня. ЦАХАЛ у відповідь завдав удару по Бейруту, вбивши одного з командирів угруповання.
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