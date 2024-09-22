Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Ізраїль та "Хезболла" здійснили інтенсивні обстріли один одного: обидві сторони заявили про ураження військових цілей

Ізраїль та "Хезболла" здійснили інтенсивні обстріли один одного: обидві сторони заявили про ураження військових цілей

Ксенія Золотова
22 вересня, 2024 неділя
08:34
Світ Ізраїль, ЦАХАЛ

Ізраїль та Ліван обмінялися сильним вогнем у неділю, 22 вересня, причому ізраїльські військові літаки здійснили найінтенсивніші бомбардування майже за рік війни півдня Лівану, тоді як "Хезболла" заявила про ракетні обстріли військових цілей на півночі Ізраїлю

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Ізраїльські військові заявили, що в суботу вразили близько 290 цілей, включаючи тисячі реактивних установок "Хезболли", і заявили, що продовжуватимуть завдавати ударів по цілях підтримуваного Іраном руху.

Ізраїль закрив школи та обмежив зібрання в багатьох північних районах країни та на окупованих Ізраїлем Голанських висотах рано в неділю.

За словами військових, цілу ніч лунали сирени, коли з Лівану та Іраку було випущено кілька ракет, більшість із яких були перехоплені ізраїльськими системами ППО.

Ізраїльські ЗМІ повідомили, що ряд будівель постраждали від влучань або від уламків ракети, а служби швидкої допомоги повідомили, що надали допомогу деяким пораненим. Про серйозні жертви не повідомляють.

"Хезболла" заявила, що націлилась на ізраїльську авіабазу Рамат-Давид десятками ракет у відповідь на "неодноразові атаки Ізраїлю на Ліван". Послідовні ракетні удари "Хезболли" по Рамат-Давиду є найглибшими ударами, які вона здійснювала з початку бойових дій.

Підтримувані Іраном іракські бойовики також заявили про атаку безпілотника на Ізраїль рано в неділю.

За даними влади, ескалація атак сталася менш ніж через 48 годин після того, як ізраїльська авіація вбила щонайменше 37 людей у ​​передмісті ліванської столиці, націлюючись на командування "Хезболли".

Ізраїльська армія заявила, що завдала удару по підпільному зібранню Акіла та лідерів елітних сил "Хезболли" Радван і майже повністю демонтувала військовий ланцюг командування.

Напад зрівняв із землею багатоповерховий житловий будинок у багатолюдному передмісті та пошкодив дитячу кімнату по сусідству, -  повідомило джерело служби безпеки. За даними міністерства охорони здоров'я Лівану, серед загиблих троє дітей і семеро жінок.

  • "Хезболла" випустила понад 150 ракет з території Лівану по північному Ізраїлю у п'ятницю, 20 вересня. ЦАХАЛ у відповідь завдав удару по Бейруту, вбивши одного з командирів угруповання.
Теги:
Ізраїль
Ліван
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Хезболла
Читайте також:
Тверська область РФ
Автор Віталій Бесараб
18 вересня, 2024 середа
"Таких потужних вибухів у світовій військовій історії не було": у Defense Express прокоментували знищення складу боєприпасів у Тверській області РФ
Сергій Лавров
Автор Влад Дідусь
20 вересня, 2024 п'ятниця
"У повній бойовій готовності": Лавров обіцяє наслідки країнам, які допомагають Україні
Автор Світлана Кравченко
21 вересня, 2024 субота
Українці підірвали на Кубані склад з артилерійськими боєприпасами із КНДР
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.2
    Купівля 41.2
    Продаж 41.71
  • EUR
    Купівля 45.9
    Продаж 46.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
22 вересня
10:21
Китайські безпілотники допомагають Росії воювати з Україною
Військові повідомили, що росіяни обробляють дрони хімічною речовиною: Дніпропетровська ОДА прокоментувала інформацію
10:08
OPINION
Передали свободу в підвали МВС?
09:54
Франція
Франція представила новий уряд після дострокових виборів
09:52
Чотиристоронній безпековий діалог (Quad)
США, Австралія, Індія та Японія у спільній заяві закликали до справедливого миру в Україні
09:47
Ексклюзив
Торопець, Тверська область
Вибухи на російських складах боєприпасів можуть вплинути на дії окупантів в Чорному та Азовському морях, - ВМС ЗСУ
09:10
Оновлено
вибух на авіабазі в російському Енгельсі
Окупанти вдарили безпілотниками по Херсону: поранили двох чоловіків
09:06
ППО
Українська ППО за ніч знищила 71 з 80 російських "шахедів"
08:59
відключення електроенергії
Росіяни атакували енергооб'єкти на Полтавщині: без світла залишились 86 споживачів
08:40
Оновлено
Атака на Харків 21 вересня
Росіяни вночі вдарили КАБами по Харкову: постраждали понад 20 людей, серед них - троє дітей
08:27
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Найбільше боєзіткнень на фронті за добу сталося на Лиманському і Покровському напрямках, - Генштаб
08:19
Рустем Умєров
Україна може виробляти більш ніж декілька мільйонів дронів на рік, - Умєров
08:06
Оновлено
Пожежа у Ростовській області 22 вересня
У Ростовській області РФ вночі лунали вибухи і сталася пожежа: влада заявила про роботу ППО по дронах
08:06
OPINION
Кусень української землі цікавить росіян у сто першу чергу
07:56
На фото люди, які прибули у аеропорт Дубліна
США закликали громадян виїхати з Лівану, поки доступні комерційні рейси
07:40
Огляд
сховище газу
Азербайджанський газ в українській трубі: що відомо про міфічні переговори
07:29
втрати окупантів
Українські захисники за добу ліквідували 1500 російських окупантів
07:20
Даніель Дюбуа
Дюбуа нокаутував Джошуа і став чемпіоном світу за версією IBF
2024, субота
21 вересня
23:37
Гірник, Донецька область
Російська армія готується зайти в місто Гірник Донецької області, - DeepState
22:46
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
Мудрик прийняв доленосне рішення щодо свого майбутнього в "Челсі", - інсайдер
22:00
Польські гусари
Цей день в історії: коаліція Речі Посполитої та запорожців узяла Москву
21:59
Суджа, РФ, Курська область
РФ перекидає десантників зі Запоріжжя на Курщину
21:53
Дональд Трамп та Камала Гарріс, дебати
Камала Гарріс погодилась на ще одні дебати з Трампом у жовтні
21:40
Руслан Малиновський, Дженоа
"Перелом і вивих суглоба": Малиновський отримав жахливу травму у матчі Серії А
21:22
Марія Захарова
МЗС РФ: "Ми в жодних самітах брати участі не будемо"
21:11
ЦАХАЛ за один вечір знищив верхівку спецназу "Хезболли"
ЦАХАЛ за один вечір знищив верхівку спецназу "Хезболли"
20:59
Збірна України, футзал
Україна перемогла Афганістан і вийшла в 1/8 фіналу ЧС з футзалу
20:57
У Нікополі росіяни вбили дроном жінку й дитину в автівці
20:47
Можливості та інвестиції: ЄС відкрив Офіс оборонних інновацій в Україні
20:32
Володимир Зеленський
Наступний тиждень може стати багато в чому визначальним, щоб зупинити агресію РФ, - Зеленський
20:27
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 21 вересня: скільки коштує долар, євро та злотий
20:20
Ексклюзив
Віталій Портников
"Це одна з його головних цілей у цій війні": Портников пояснив, за яких умов Путін погодиться на вступ України до ЄС та НАТО
20:08
OPINION
Англізація: старі та нові граблі
19:53
Ексклюзив
"Чорноморець" - "Карпати" 0:1
"Динамо" не подужало "Рух", а "Чорноморець" програв "Карпатам": результати та розклад матчів і трансляцій 7-го туру УПЛ
19:53
повінь
Шторм "Борис" дійшов до Італії: у декількох провінціях оголосили надзвичайний стан
19:36
Зеленський: православним України потрібен власний патріархат
19:31
Ексклюзив
Володимир Путін
Малоймовірним виглядає, що Росія здатна завершити війну на своїх умовах, - Брайза
19:22
Каховське водосховище
Полтавщина щороку втрачає від 3 до 4 м землі через руйнування берега Кременчуцького водосховища
19:10
Ексклюзив
Ізраїль, ЦАХАЛ
Фактично Ізраїль уже в стані війни, - журналістка Глаз
19:08
У Харкові демонтували пам’ятники персонажам роману "12 стільців"
19:00
Партнерський матеріал
Відбудова Харківщини: обсяги завданих збитків та основні виклики відновлення
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV