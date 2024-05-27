ЦАХАЛ завдав удару по Рафаху, ХАМАС у відповідь закликав палестинців "повстати та вийти на марш"

Про це повідомляє Reuters.

Ізраїльська авіація завдала ударів по Рафаху, унаслідок яких загинуло щонайменше 35 палестинців, ХАМАС у відповідь закликав палестинців "повстати та вийти на марш"

За словами військових, ВПС Ізраїлю завдали удару по об'єктах ХАМАС у Рафаху, який був здійснений "точними боєприпасами та на основі точних розвідувальних даних».

У результаті удару було ліквідовано керівника штабу ХАМАС на Західному березі річки Йордан і ще одного високопоставленого чиновника, причетного до нападів на ізраїльтян.

Як повідомив речник МОЗ ХАМАСу в Газі Ашраф Аль-Кідра, в результаті обстрілу загинуло 35 цивільних, десятки інших, більшість з яких жінки та діти, отримали поранення.

Високопоставлений представник ХАМАСу Самі Абу Зухрі назвав атаку в Рафаху "різаниною", звинувативши США в тому, що вони допомагають Ізраїлю зброєю і грошима.

Натомість ХАМАС закликав палестинців "піднятися і вийти на марш", передає The Times of Israel.

"У зв'язку з жахливою сіоністською різаниною, вчиненою сьогодні ввечері злочинною окупаційною армією проти наметів переміщених осіб... ми закликаємо маси нашого народу на Західному березі, в Єрусалимі, на окупованих територіях і за кордоном піднятися і пройти гнівним маршем проти триваючої сіоністської різанини проти нашого народу в цьому секторі", - йдеться в заяві палестинського терористичного угрупування ХАМАС.