Вперше за 4 місяці: ХАМАС обстріляв центр Ізраїлю

Про це повідомляє The Times of Israel.

"ХАМАС у своїй заяві взяв на себе відповідальність за обстріл, який став першим в центральній частині Ізраїлю за останні чотири місяці", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, ізраїльські військові заявили про численні перехоплення ракет системою протиповітряної оборони "Залізний купол".

Згодом стало відомо, що ракетний обстріл з боку терористичного угрупування ХАМАС був здійснений з району Рафах на півдні Гази, про що свідчать фотографії та відео, розміщені в соціальних мережах.

Загалом, за підрахунками ЦАХАЛу, 8 ракет ХАМАСу перетнули кордон, кілька з них були збиті засобами протиповітряної оборони.