Вперше за 4 місяці: ХАМАС обстріляв центр Ізраїлю
У неділю, 26 травня, ХАМАС випустив по центральній частині Ізраїлю залп ракет, запущених з району Рафах на півдні сектора Гази
Про це повідомляє The Times of Israel.
"ХАМАС у своїй заяві взяв на себе відповідальність за обстріл, який став першим в центральній частині Ізраїлю за останні чотири місяці", - йдеться у повідомленні.
Окрім цього, ізраїльські військові заявили про численні перехоплення ракет системою протиповітряної оборони "Залізний купол".
Згодом стало відомо, що ракетний обстріл з боку терористичного угрупування ХАМАС був здійснений з району Рафах на півдні Гази, про що свідчать фотографії та відео, розміщені в соціальних мережах.
Загалом, за підрахунками ЦАХАЛу, 8 ракет ХАМАСу перетнули кордон, кілька з них були збиті засобами протиповітряної оборони.
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У п'ятницю, 24 травня, Міжнародний суд ООН зобов'язав Ізраїль припинити військову операцію у місті Рафах на півдні Гази в рамках справи ПАР, яка звинувачує Ізраїль у геноциді.
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