ЦАХАЛ здійснив авіаудар по підземному тунелю "Хезболли" між Сирією та Ліваном

Про це повідомляє ЦАХАЛ.

Зазначається, що підземний тунель "Хезболли" бойовики використовували для контрабанди зброї в районі Бекки, по якому вже наносилися удари в минулому.

"ЦАХАЛ має намір запобігти відновленню та використанню цього тунелю", - додали військові.

Крім того, ЦАХАЛ завдав ударів по кількох об'єктах угруповання з боєприпасами і ракетними установками, які "становили безпосередню загрозу на ліванській території".

"ЦАХАЛ залишається відданим домовленостям і буде діяти, щоб запобігти будь-яким спробам переозброєння або відновлення сили терористичної організації "Хезболла", - йдеться у дописі.