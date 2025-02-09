ЦАХАЛ здійснив авіаудар по підземному тунелю "Хезболли" між Сирією та Ліваном
Ізраїльська авіація завдала удару по підземному тунелю угруповання "Хезболла", який перетинає території Сирії та Лівану
Про це повідомляє ЦАХАЛ.
Зазначається, що підземний тунель "Хезболли" бойовики використовували для контрабанди зброї в районі Бекки, по якому вже наносилися удари в минулому.
"ЦАХАЛ має намір запобігти відновленню та використанню цього тунелю", - додали військові.
Крім того, ЦАХАЛ завдав ударів по кількох об'єктах угруповання з боєприпасами і ракетними установками, які "становили безпосередню загрозу на ліванській території".
"ЦАХАЛ залишається відданим домовленостям і буде діяти, щоб запобігти будь-яким спробам переозброєння або відновлення сили терористичної організації "Хезболла", - йдеться у дописі.
- 13 січня Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по кількох цілях "Хезболли", стверджуючи, що угрупування мало намір порушити перемир'я.
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