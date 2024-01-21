ЦАХАЛ знайшов тунель, у якому ХАМАС утримував 20 заручників
Армія оборони Ізраїлю, що діє на півдні сектора Гази, виявила тунель, в якому ХАМАС утримував ізраїльських заручників "у суворих і нелюдських умовах"
Про це повідомляє The Times of Israel.
Речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив на пресконференції, що завдяки "точним розвідувальним даним" солдати знайшли вхід до величезної мережі тунелів під будинком командира ХАМАСу в південній частині Гази Хан Юніс.
За його словами, війська вступили в бій з бойовиками ХАМАС, коли ті вперше увійшли до тунелю, і вбили їх.
"Тунель був обладнаний бомбами та вибуховими пристроями, призначеними для захисту терористів і запобігання просуванню в пошуку наших заручників, - заявив Хагарі. - Пройшовши близько кілометра тунелем, на глибині близько 20 метрів під землею, солдати знайшли центральну камеру, де, за свідченнями заручників, які повернулися з Гази, ми зрозуміли, що вони проводили більшу частину свого часу".
На момент прибуття військ у тунелі не було знайдено жодного заручника.
За його словами, деякі заручники, яких раніше утримували в тунелі, вже звільнені, і серед інших доказів солдати знайшли малюнки, зроблені п'ятирічною Емілією Алоні, яку звільнили в листопаді.
Хагарі зазначив, що далі в тунелі військові знайшли п'ять вузьких камер, в кожній з яких був матрац і туалет.
"Згідно зі свідченнями, які ми маємо, близько 20 заручників утримувалися в цьому тунелі в різний час у важких умовах без денного світла, у задушливому приміщенні з низьким вмістом кисню і жахливою вологістю, що ускладнювала дихання", - додав він.
-
У понеділок, 15 січня, ХАМАС оприлюднив відео з тілами двох ізраїльських заручників, попередивши Ізраїль, що й інші можуть бути вбиті, якщо він не припинить обстріли сектора Гази.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.59 Купівля 37.59Продаж 38.26
- EUR Купівля 40.92Продаж 41.83
- Актуальне
- Важливе