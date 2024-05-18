ЦАХАЛ знайшов у Газі тіла трьох заручників, серед них Шані Лук

Про це повідомляє The Times of Israel із посиланням на речника Ізраїлю контрадмірала Даніеля Хагарі.

Зазначається, що військові знайшли тіла Іцхака Гелерентера, Аміти Бускіли та Шані Лук. Вони були на музичному фестивалі Supernova під час нападу ХАМАС 7 жовтня, звідки вони втекли до району Мефальсім.

За словами речника, їх там убили бойовики ХАМАС, а тіла відвезли до Гази.

Донедавна вважалося, що Гелерентер і Бускіла були живими, тоді як смерть Шані Лук була підтверджена наприкінці жовтня після того, як фрагмент її черепа був ідентифікований.

Довідково. Перед тим, як ХАМАС напав на країну, тисячі ізраїльтян були на фестивалі електронної музики біля Гази. Після нападу десятки учасників змогли вижити, сховавшись від терористів у кущах і ярах. Проте для сотень людей порятунку не було - знайдено 200 тіл загиблих у тому районі.

Під час нападу на фестиваль терористи ХАМАСу викрали 22-річну німецьку дівчину. Відео, на якому дівчина лежить нерухомо в пікапі, стало відомим у всьому світі. Шані стала символом жахливого терористичного нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. Наразі невідомо, чи була вона живою на той момент.