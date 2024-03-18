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"Це божевільна робота, яку я роблю": прем'єр Канади Трюдо заявив, що щодня думає про відставку

18 березня, 2024 понедiлок
19:00
Світ прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив що кожного дня думає про те, аби піти у відставку, але серйозні внутрішні й міжнародні проблеми мотивують його залишатися на посаді

Про це він сказав в інтерв’ю Radio Canada.

"Я щодня думаю над тим, аби піти у відставку. Я роблю шалену роботу і йду на особисті жертви. Звісно, робота дуже складна й подекуди дуже неприємна. Демократії у світі перебувають під значним тиском", - зазначив Трюдо.

Він додав, що серйозні внутрішні й міжнародні проблеми, що потребують вирішення, мотивують його залишатися на посаді.

"Я б не міг залишитися собою, якби зараз припинив боротися. Якби я майже щодня не ставив під сумнів те, що роблю, то не був би людиною", - каже прем'єр Канади.

За словами Трюдо, він готовий позмагатися з опозицією під час наступних федеральних виборів, які мають відбутись восени 2025 року.

"Я прийшов у політику не для того, аби бути популярним, не з особистих переконань, а тому, що хотів служити й мав дещо запропонувати", - додав Трюдо.

  • Канада долучилася до української коаліції дронів для подальшого зміцнення спроможностей України у сфері бойових безпілотних літальних апаратів.
Теги:
політика
Канада
Джастін Трюдо
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