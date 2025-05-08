Це може бути частиною політичного моменту: дипломат Чалий про обрання кардинала із США новим Папаю Римським
Дипломат Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіацентру, надзвичайний і повноважний посол України, зазначив, що перші висновки у політичній площині щодо обрання нового Папи можна буде робити після внутрішніх кадрових змін у Ватикані
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Щодо новини про обрання Папою Римським кардинала із США Роберта Френсіса, який узяв ім'я Лев XIV, то це дуже цікаво. Перше, що приходить на думку, що візити американських керівників до Ватикану були недаремні. Відомо, що і попередній Папа Франциск був з Американського континенту, а те, що тепер обраний кардинал із США, - цікава історія. Я не претендую, що цього разу якось детально відстежував претендентів на папський престол, але не бачив, щоб хтось чітко говорив прогноз, що буде кардинал саме із США. Навіть ім'я Лев, яке часто обиралося, зараз обрав новий Папа, ви ж розумієте, куди це схиляється", - зауважив Валерій Чалий.
На його думку, може відбутися зміна конфігурації через деякий час. Дипломат додав, що тепер невпевнений, що кардинал Паролін (Державний секретар Святого Престолу, італійський кардинал, ватиканський дипломат - ред.) самостійно впливатиме на всю зовнішню лінію Ватикану.
"Це потребує серйозного аналізу. Я не знаю, чи посилює роль США обрання американського кардинала, бо треба дивитися на багато моментів. Не факт, що через походження Папи може бути вплив його країни, бо так не бувало в переважній кількості випадків. Але цей зв'язок має певне місце, тим більше для американців. В США є багато різних конфесій, католики - неєдині. Однак сьогодні там при владі люди, які є католиками або змінили свою приналежність до католицизму. Ми знаємо цих людей, вони зустрічалися у Ватикані. Це може бути частиною такого серйозного політичного моменту. Перші висновки можемо зробити, коли побачимо внутрішні зміни, як розподілилися пости у самому Ватикані. А поки говорити, - якщо Папа походить із США, тому він буде за інтереси Сполучених Штатів, то я так не говорив би", - резюмував Чалий.
- 8 травня кардинали обрали нового Папу Римського з третьої спроби: ним став Роберт Френсіс Превост зі США, який узяв ім'я Лев XIV.
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