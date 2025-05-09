Новим Папою Римським став Роберт Превост зі США, він взяв ім'я Лев XIV

Про це поінформувало Vatican News.

Зазначено, що новим Папою Римським став кардинал Роберт Френсіс Превост, який прийняв ім'я Лев XIV. Він став першим американцем, який обійняв цю посаду.

Папа Лев XIV (Роберт Френсіс Превост) (69 років) — американський католицький кардинал. З 2023 року він обіймав посаду префекта Дикастерії у справах єпископів та президента Папської комісії у справах Латинської Америки. До цього служив єпископом Чіклайо в Перу з 2015 по 2023 рік, а також був генеральним пріором Ордену Святого Августина з 2001 по 2013 рік. Більше про персоналію новообраного Папи Римського читайте в огляді Еспресо.

Реакція України та світу

Президент України Володимир Зеленський привітав нового Папу Римського Лева XIV з обранням на престол святого Петра.

Він наголосив, що Україна високо цінує послідовну позицію Святого Престолу щодо дотримання міжнародного права, засудження військової агресії РФ проти України та захисту прав невинних цивільних громадян.

"У цей вирішальний для нашої країни момент сподіваємося на подальшу моральну й духовну підтримку з боку Ватикану зусиль України, спрямованих на відновлення справедливості й досягнення тривалого миру. Бажаю Його Святості Леву XIV мудрості, натхнення, духовних і фізичних сил у виконанні його високої місії", - додав президент.

Також нового Папу привітав очільник США Дональд Трамп.

"Вітаю кардинала Роберта Френсіса Превоста, якого щойно було обрано Папою Римським. Це така честь усвідомлювати, що він перший американський Папа. Яке хвилювання, і яка велика честь для нашої країни. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Папою Левом XIV. Це буде дуже значущий момент!", - написав Трамп.

Президент Франції Емманюель Макрон також висловив свої вітання Папі Леву XIV.

"Історична мить для Католицької Церкви та її мільйонів вірян. Папі Леву XIV і всім католикам у Франції та в усьому світі я надсилаю послання братерства. Нехай це 8 травня стане початком понтифікату миру та надії", - сказав Макрон.

Також привітав нового Папу митрополит Православної церкви України Епіфаній.

"Бажаю обраному понтифіку успішного служіння на благо усіх християн в ім’я свідчення Євангелія, задля примноження миру і добра в усьому світі", - написав він.

Привітав Папу Лева XIV й глава Української Греко-Католицької церкви Блаженніший Святослав.

"Мир вам" — перші слова, якими Воскреслий Спаситель привітав своїх апостолів, сьогодні стали першими словами, з якими новообраний Понтифік звернувся до всього світу. Зболена Україна чує ці слова як слова надії та особливого Божого благословення. Святіший Отець Лев XIV висловив побажання, щоб ці слова "дійшли до всіх народів, до всієї землі". Ми щиро віримо, що новий Єпископ Рима стане для багатостраждального українського народу благовісником миру, який походить від Воскреслого Господа", - написав Святослав.

Він привітав новообраного Папу Лева XIV від імені Синоду Єпископів, духовенства, монашества та вірних Української Греко-Католицької Церкви.

"Нехай за молитвами Пресвятої Богородиці Господь дарує новообраному Папі Леву XIV многая і благая літа петрового служіння!" - побажав глава УГКЦ.

Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні привітала Папу Лева XIV з початком його понтифікату.

"У час, позначений конфліктами та заворушеннями, його слова з Лоджії благословення є потужним закликом до миру, братерства та відповідальності. Духовна спадщина, яка зібрана в борозні, прокладеної Папою Франциском, і на яку Італія дивиться з повагою і надією", - наголосила вона.

Прем'єр Іспанії Педро Санчес побажав, щоб понтифікат Папи Лева XIV сприяв зміцненню діалогу та захисту прав людини у світі, який потребує надії та єдності.

Як відбувалося голосування 8 травня

Раніше Vatican News повідомляло про білий дим з Сикстинської каплиці, який ознаменував вибір нового Папи.

"З комина Сикстинської каплиці пішов білий дим. Кардинали, зібрані на конклаві, обрали 267-го Єпископа Риму", - зазначає видання.

Новообраний понтифік незабаром вийде на площу Святого Петра, куди дзвони скликають римлян і гостей міста, та здійснить своє перше благословення.

Дзвони скликають римлян і гостей міста на площу Святого Петра, де новообраний Єпископ Риму через кількадесят хвилин уділить своє перше благословення. 8 травня 2025 р. Posted by Vatican News on Thursday, May 8, 2025

Раніше відбувалося друге голосування кардиналів, які мали обрати наступника Папи Римського Франциска. Над Сикстинською капелою тоді вдруге з'явився чорний дим, який означає, що обрати нового Папу не вийшло.

За інформацією пресслужби Святого Престолу, голосування продовжиться пообіді 8 травня.