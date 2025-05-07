Конклав не зміг обрати нового Папу Римського з першої спроби
Увечері середи, 7 травня, завершилося перше голосування кардиналів, які мають обрати наступника Папи Римського Франциска. Над Сикстинською капелою з'явився чорний дим, який означає, що обрати нового Папу не вийшло
Про це повідомляє Vatican News.
"Перше голосування завершилося. Дим чорний", - йдеться у дописі.
За інформацією пресслужби Святого Престолу, обрання нового Папи продовжиться завтра, 8 травня.
- Нагадаємо, у Ватикані у середу, 7 травня, розпочинається таємний конклав, під час якого кардинали з усього світу обиратимуть наступника Папи Римського Франциска.
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