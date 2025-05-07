Конклав не зміг обрати нового Папу Римського з першої спроби

Мокрий сніг і дощі: прогноз погоди на 9 травня від Наталки Діденко

Премʼєр Канади Карні сказав Трампу в Овальному кабінеті, що його країна "не продається". Реакція Трампа

"Мало вас там били". Про інцидент з військовим у львівському банку і не тільки