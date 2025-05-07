У Ватикані розпочинається конклав з обрання нового Папи Римського

Про це інформують Reuters і Bloomberg.

Усього у Сикстинській капелі будуть присутні рекордні 133 кардинали з 70 країн. Вони візьмуть участь у багаторівневому голосуванні, аби обрати нового очільника Католицької церкви. Цей процес залишається майже незмінним протягом останніх 800 років.

Кардинали визначать, чи продовжить новообраний Папа його курс, чи церква повернеться до більш традиційного шляху.

Середня тривалість останніх 10 конклавів становила трохи більше ніж три дні, і жоден з них не тривав понад п'ять днів. Зокрема, конклав 2013 року тривав лише два дні.

Протягом багатьох століть жодного Папу не обирали у перший день конклаву. У середу пройде лише одне голосування. Після цього кардинали зможуть голосувати до чотирьох разів на день. Чорний дим із димаря на даху каплиці означатиме безрезультатне голосування, тоді як білий дим і дзвони сигналізуватиме про те, що 1,4-мільярдна церква має нового лідера.

Серед фаворитів на роль нового Папи Римьского - італійський кардинал П'єтро Паролін та філіппінський кардинал Луїс Антоніо Тагле.