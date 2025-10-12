Це не точка неповернення, але це крок назад, - експерт-міжнародник Іналішвілі про місцеві вибори у Грузії

Про це розповів експерт-міжнародник Гіоргі Іналішвілі в етері Еспресо.

"В першу чергу, які вибори у нас були? Це були заплановані вибори. Це згідно з Конституцією Грузії. Останні вибори вибори місцевого самоврядування у нас були чотири роки тому і зараз були чергові вибори. Але тут саме головне те, що в минулому році у нас були парламентські вибори, які були сфальсифіковані. І тому більшість суспільства і чотири головних опозиційних партій, які отримали якісь голоси на парламентських виборах, вони вирішили, що вони будуть бойкотувати цей парламент, і вони не отримали свої мандати. Після цього вони вирішили, як брати участь у місцевих виборах. Дві опозиційних партії, в тому числі партія Михайла Саакашвілі і інша опозиційна партія вирішили, що вони будуть бойкотувати місцеві вибори. Головна причина була в тому, що якщо “Грузинська мрія”, тобто влада фальсифікувала парламентські вибори минулого року, чому вони не будуть фальсифікувати ці вибори теж", - сказав він.

Гіоргі Іналішвілі зауважив, що явка на ці місцеві вибори стала найнижчою в історії незалежної Грузії - лише 41%.

"Тобто влада і решта опозиційних партій, які вирішили брати участь у місцевих виборах, вони брали участь. Але тут головне те, що більшість суспільства не підтримала це, і це ми можемо сказати за результатами цих виборів, тому що Явка на цих місцевих виборах була 41% - це найнижчий показник в історії незалежної Грузії. Чому бойкотували люди і опозиційні партії, причина ще була в тому, що не було міжнародних спостерігачів, дуже авторитетних і не було місцевих спостерігачів. Євросоюз і Сполучені Штати, західні наші партнери, вони сказали, що ці вибори не були конкурентними. Ми можемо сказати, що ці вибори не були конкурентними, не були чесними. Тому більшість суспільства це проігнорувала. А що стосується того, що ви сказали, що це точка неповернення чи ні, я так і не можу сказати, тому що всі так і очікували, що ці вибори не можуть вирішити долю країни, тому що тут обирається місцева влада, а не влада країни. Тому я не можу що це точка неповернення, але це є крок, звичайно, назад. Тому що ми зараз бачимо, що ми отримали 100% контроль діючої влади на всіх рівнях влади і на місцевих і на рівні держави", - вважає експерт-міжнародник.