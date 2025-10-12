Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Це не точка неповернення, але це крок назад, - експерт-міжнародник Іналішвілі про місцеві вибори у Грузії
Ексклюзив

Це не точка неповернення, але це крок назад, - експерт-міжнародник Іналішвілі про місцеві вибори у Грузії

Марина Клюєва
12 жовтня, 2025 неділя
21:20
Світ Грузія, біля будівлі парламенту

Головною причиною бойкотування опозицією місцевих виборів у Грузії стало те, що "Грузинська мрія" фальсифікувала парламентські вибори минулого року

Зміст

Про це розповів експерт-міжнародник Гіоргі Іналішвілі в етері Еспресо.

"В першу чергу, які вибори у нас були? Це були заплановані вибори. Це згідно з Конституцією Грузії. Останні вибори вибори місцевого самоврядування у нас були чотири роки тому і зараз були чергові вибори. Але тут саме головне те, що в минулому році у нас були парламентські вибори, які були сфальсифіковані. І тому більшість суспільства і чотири головних опозиційних партій, які отримали якісь голоси на парламентських виборах, вони вирішили, що вони будуть бойкотувати цей парламент, і вони не отримали свої мандати. Після цього вони вирішили, як брати участь у місцевих виборах. Дві опозиційних партії, в тому числі партія Михайла Саакашвілі і інша опозиційна партія вирішили, що вони будуть бойкотувати місцеві вибори. Головна причина була в тому, що якщо “Грузинська мрія”, тобто влада фальсифікувала парламентські вибори минулого року, чому вони не будуть фальсифікувати ці вибори теж", - сказав він.

Гіоргі Іналішвілі зауважив, що явка на ці місцеві вибори стала найнижчою в історії незалежної Грузії - лише 41%. 

"Тобто влада і решта опозиційних партій, які вирішили брати участь у місцевих виборах, вони брали участь. Але тут головне те, що більшість суспільства не підтримала це, і це ми можемо сказати за результатами цих виборів, тому що Явка на цих місцевих виборах була 41% - це найнижчий показник в історії незалежної Грузії. Чому бойкотували люди і опозиційні партії, причина ще була в тому, що не було міжнародних спостерігачів, дуже авторитетних і не було місцевих спостерігачів. Євросоюз і Сполучені Штати, західні наші партнери, вони сказали, що ці вибори не були конкурентними. Ми можемо сказати, що ці вибори не були конкурентними, не були чесними. Тому більшість суспільства це проігнорувала. А що стосується того, що ви сказали, що це точка неповернення чи ні, я так і не можу сказати, тому що всі так і очікували, що ці вибори не можуть вирішити долю країни, тому що тут обирається місцева влада, а не влада країни. Тому я не можу що це точка неповернення, але це є крок, звичайно, назад. Тому що ми зараз бачимо, що ми отримали 100% контроль діючої влади на всіх рівнях влади і на місцевих і на рівні держави", - вважає експерт-міжнародник.

  • Ввечері у суботу, 4 жовтня 2025 року, на звершення дня голосування на місцевих виборах, прибічники грузинської опозиції пішли на штурм палацу Орбеліані, де знаходиться резиденція президента.
Теги:
Читайте також:
Костянтин Кудо (Ганич)
Автор Марія Науменко
11 жовтня, 2025 субота
У Києві в салоні Lamborghini знайшли мертвим 32-річного топового криптотрейдера Костянтина Кудо. Поліція каже про самогубство
Кіліан Мбаппе, збірна Франції
Автор Дмитро Марценишин
10 жовтня, 2025 п'ятниця
Відбір ЧС-2026: результати матчів 10 жовтня
Саатський чобіт на кордоні Естонії з Росією
Автор Адріана Муллаянова
11 жовтня, 2025 субота
Естонія перекрила проїзд Саатським чоботом, який проходить через РФ: про що йдеться
Київ
+11.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.3
    Купівля 41.3
    Продаж 41.8
  • EUR
    Купівля 47.85
    Продаж 48.58
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
12 жовтня
22:27
Геннадій Труханов у терміновому зверненні (вечір 12.10.2025)
Мер Одеси Труханов: на комісії при президенті розглянуть питання про позбавлення мене українського громадянства
21:49
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
РФ запустила по Україні ударні дрони ввечері 12 жовтня: у Харкові вже три вибухи
21:30
Борис Нємцов
Чи треба когось з росіян вшанувати назвами вулиць і що це можуть бути за росіяни: позиція лідера руху "Деколонізація. Україна" Вадима Позднякова
20:52
Ексклюзив
крилата ракета "Tomahawk"
Якщо США передадуть Україні нові ракети, це не змінить кардинально ситуацію, але це символ рішучості Штатів, - політолог Телешун
20:48
Софія Нерсесян
Україну на Дитячому Євробаченні - 2025 представить Софія Нерсесян з піснею "Мотанка"
20:34
Румунська армія
У румун запитали "Чи зможе армія Румунії витримати 48 годин у разі нападу?": які результати опитування
20:06
Від початку серпня Укрзалізниця пережила 300 атак, на подолання наслідків кожної з них йде 4 години
20:02
OPINION
Війна як ракова пухлина
19:49
ЗСУ
"Нам треба сформувати паралельну армію на майбутнє з тих, кому зараз 16", - командир із ЗСУ Ярославський
19:23
Речник Кремля Дмитиро Пєсков
Пєсков погрожує Молдові: не повторюйте помилок "однієї країни"
19:10
Інтерв’ю
Мирослав Чех
Польський політик Чех: Данія прекрасно усвідомлює, що війна в Україні - це їхня війна
18:55
Ексклюзив
ЗАЕС
Росіяни хотіли на 7 жовтня зробити подарунок Путіну у вигляді Запорізької АЕС, підключеної до російської енергосистеми, - експерт Омельченко
18:39
Стрілянина у барі на Новопечерських Липках у Києві
Суперечка через дівчину в барі на столичних Новопечерських Липках закінчилася хаотичною стріляниною
18:09
Дим після прильоту КАБа у Харкові (вечір, 12.10.2025)
Росіяни ввечері 12 жовтня вдарили КАБом по Харкову
18:00
OPINION
Оксфорд офіційно дозволив Chat GPT, або Як нам вчергове не проґавити свій шанс
17:57
Оновлено
Зеленський Трамп
Зеленський вдруге за 2 дні обговорив з Трампом захист української енергетики й отримання "Томагавків"
17:30
Інтерв’ю
Майкл Карпентер
Дипломат Карпентер: Трамп тимчасово відмовився від будь-якої активної участі в переговорах щодо війни в Україні
17:26
банківські картки
В Україні буде створено реєстр дропів: тим, хто віддає свої картки ділкам, не даватимуть кредити й не платитимуть пенсії
17:10
Український стронгмен Павло Іщенко
Народився в Гостомелі, виступав за Ізраїль та США. Що відомо про українського богатиря Павла Іщенка, який загинув в бою з окупантами
16:47
Ексклюзив
українці
В Україні 15-20% громадян готові капітулювати перед Росією, втім, більшість налаштована продовжувати боротьбу, - виконавчий директор КМІС Грушецький
16:45
Речник Ісламського Емірату Афганістан Забіулла Муджахід
Афганістан заявив про знищення 58 пакистанських солдатів
16:01
У Смоленську пролунали вибухи біля авіаційного заводу, де виробляють ракети Х-59
16:00
OPINION
Макрон грає у шахи з парламентом. Хто виграє?
15:52
Борис Філатов
Мер Дніпра Філатов: опалювальний сезон має початися якомога пізніше
15:41
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила по Україні ударні дрони вдень 12 жовтня: у Чернігові є прильоти, постраждало 5 людей
15:20
Інтерв’ю
Мирослав Кувалдін
На якийсь час в Україні не має залишитися місця нічому  російському, - Кувалдін
15:02
Подію планували як демонстрацію підтримки Кремля: ЦПД заявляє, що лідери Ліги арабських держав проігнорували організований РФ саміт
14:49
Огляд
світ, міжнародний огляд
КНДР демонструє ядерний арсенал, кидаючи виклик Заходу, а Зеленський і Трамп обговорюють "конкретні домовленості" щодо ППО України. Акценти світових ЗМІ 12 жовтня
14:42
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
У Бориспільському районі Київщини через російську атаку поранено двох співробітників ДТЕК
14:37
Іван Заміга та його кривдник
Хто принижував музиканта на кріслі колісному Івана Замігу за відмову співати російською: поліція знайшла кривдника
14:05
OPINION
Позбутися звички скиглити
13:54
Бійці 24 штурмового батальйону "Айдар" і 33 штурмового полку у Малих Щербаках
Українські штурмовики звільнили села Мала Щербаківка та Щербаківка у Запорізькій області: це майже на 3,5 км вперед і понад 5 км по лінії фронту
13:40
Священник символ юдаїзму Маген Давид (зірка Давида)
На Оболоні у Києві група молодиків не дає спокою відвідувачам синагоги й одного з них "залила" газом: поліція встановлює обставини
13:30
Російський танк T-90 на параді у Москві
Росія різко збільшує виробництво танків Т-90: аналітики попереджають про довгострокову загрозу НАТО
13:06
Китай та США
Китай закликав США припинити погрожувати підвищенням мит і продовжити переговори щодо торговельної угоди
13:00
Куба
Куба відкинула заяви про участь своїх військових у війні РФ проти України
12:35
російська армія, мобілізація
DeepState: Росіяни просунулись біля трьох населених пунктів на Харківщині та Донеччині
12:24
Ексклюзив
Купʼянськ
Росіяни не мають можливостей провести масштабний наступ на Купʼянському напрямку, - командир 3-го батальйону бригади НГУ "Кара-Даг" Кусков
12:18
Україна Британія
Україна та Британія запустять спільне виробництво дронів-перехоплювачів
12:01
OPINION
Боятися військових на посадах чи у Радах — це діагноз
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV