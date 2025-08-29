Це парад створення альтернативного політичного світу: Портников про візит низки лідерів держав до Китаю 3 вересня

Таку думку в етері Еспресо висловив журналіст Віталій Портников.

"Те, що ми побачимо у Пекіні, буде демонстрацією того, що є альтернативний світ впливу, який готовий змагатися із Заходом за правила гри у XXI сторіччі. Тому що це не буде просто зустріч Путіна із Сі Цзіньпіном, на якій вони, поза сумнівом, будуть обговорювати, як підірвати вплив США, користуючись перебуванням Трампа в Овальному кабінеті. Я думаю, що зацікавленість Сі Цзіньпіна саме у цьому підриві, тому він щиро буде радити Путіну продовжувати війну стільки, скільки це потрібно для того, щоб поразка України стала колективною поразкою Заходу. Це головний інтерес Китаю", - зауважив Віталій Портников.

За його словами, на зустріч до Пекіна приїде вперше за багато років і Кім Чен Ин, тому буде можливість тристоронньої зустрічі, на якій обговорюватимуться спільні дії щодо знищення впливу Заходу. Також туди приїдуть і президент Ірану, і диктатор Бірми, і Лукашенко, і президент Азербайджану, і прем’єр-міністр Вірменії, і всі лідери країн Центральної Азії.

"Фактично всі лідери колишніх радянських республік, окрім України, Молдови й невідомо, на якому рівні буде представлена Грузія, будуть присутні на цьому параді. Це практично такий же рівень присутності як і у Москві 9 травня, тільки з тією різницею, що більшість цих лідерів орієнтується зараз на Сі Цзіньпіна. Можу вам сказати, що 3 вересня – це парад створення альтернативного політичного світу. Парад, який ще раз підкреслює, що США втратили той рівень економічного впливу та можливостей, які вони мали до того, як китайська економіка стала такою важливою для Заходу", - прокоментував журналіст.

На його думку, це дуже небезпечна тенденція, яка підкреслює можливості Китаю у світовій політиці, а саме зростання впливу Китаю на світову економіку, зокрема на економіку Заходу. Оскільки у світі багато країн почали ігнорувати міжнародне право, виступати за війну, то ці країни конче потребують підтримки Китаю.

"Те, що водночас будуть лідери Ірану, Північної Кореї та Росії - трьох країн, які перебувають під серйозним санкціями Заходу, але виживають, дякуючи китайській підтримці – це свідчить про те, що Західні можливості, на превеликий жаль, серйозно послабилися за останнє десятиріччя. І Захід сам собі, якщо висловлюватися словами Леніна, сплів цю мотузку, на якій Сі Цзіньпін хоче його підвісити. Захід заради вигоди, заради суспільства споживання відмовився від політичних та економічних важелів впливу на диктатури і сам став заручником бажань диктатур", - резюмував Портников.