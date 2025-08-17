"Це пріоритет": МЗС Литви закликало до посилення тиску на РФ і затвердження 19-го пакету санкцій
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс вважає, що Європейський Союз має підготувати 19-й пакет санкцій проти Росії та посилити тиск, зберігаючи трансатлантичну єдність
Про це він написав у соцмережі X.
"Справедливий та сталий мир в Україні – пріоритет. Ми повинні дотримуватися того, що працює: підготувати 19-й пакет санкцій ЄС, продовжити тиск на Росію, збільшити військову підтримку України", - йдеться у дописі голови МЗС Литви.
Будріс також наголосив на пришвидшенні вступу України до Європейського Союзу та виокремив захист принципів міжнародного права. Він зазначив, що "трансатлантична єдність залишається надзвичайно важливою".
- Очільники Німеччини, Франції, Польщі, Італії та Великої Британії разом з президентом України Володимиром Зеленським підготували спільну заяву після зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці.
- Лідери ЄС підтвердили рішучість продовжувати підтримку України, посилювати санкції проти Росії та тиснути на її воєнну економіку, доки не буде досягнуто справедливого та тривалого миру.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.63
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.66
- Актуальне
- Важливе