"Це пріоритет": МЗС Литви закликало до посилення тиску на РФ і затвердження 19-го пакету санкцій

Про це він написав у соцмережі X.

"Справедливий та сталий мир в Україні – пріоритет. Ми повинні дотримуватися того, що працює: підготувати 19-й пакет санкцій ЄС, продовжити тиск на Росію, збільшити військову підтримку України", - йдеться у дописі голови МЗС Литви.

Будріс також наголосив на пришвидшенні вступу України до Європейського Союзу та виокремив захист принципів міжнародного права. Він зазначив, що "трансатлантична єдність залишається надзвичайно важливою".

Очільники Німеччини, Франції, Польщі, Італії та Великої Британії разом з президентом України Володимиром Зеленським підготували спільну заяву після зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці.

Лідери ЄС підтвердили рішучість продовжувати підтримку України, посилювати санкції проти Росії та тиснути на її воєнну економіку, доки не буде досягнуто справедливого та тривалого миру.



