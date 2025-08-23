Цей день в історії: Сталін з Гітлером уклали пакт Молотова-Ріббентропа, яким поділили сфери впливу в Європі

Секретний протокол до нього передбачав поділ сфер впливу в країнах Балтії, Фінляндії, Бессарабії та розчленування Польщі, нагадує історичний проєкт JNSM.

Фінляндія, Естонія, Латвія і Бессарабія відходили до радянської зони впливу, Литва (разом з польським Вільно, сьогодні — Вільнюс) — до німецької, а Польща "протягом подальшого політичного розвитку" мала бути поділеною по річках Піса, Нарев, Вісла і Сян.

Зустріч закінчилась фуршетом, який відкрив тост Сталіна: "Я знаю, як німецький народ любить фюрера. Тому я хочу випити за його здоров'я".

За тиждень після підписання пакту Молотова-Ріббентропа, Німеччина почала вторгнення до Польщі із заходу і 16 вересня замкнула кільце оточення навколо Варшави. Наступного дня під приводом наміру "взяти під свій захист життя й майно населення Західної України та Західної Білорусії" польський кордон зі сходу перетнула Червона армія, після чого німецьке командування віддало наказ своїм військам зупинитися на лінії Білосток — Брест — Володимир — Львів — Сколе.

28 вересня 1939 року Ріббентроп і Молотов знову зустрілись у Москві й скріпили підписами "Договір про дружбу і кордон", який викреслив Польщу з карти Європи. За ним до СРСР відійшла більша частина Західної України (крім Холмщини, Підляшшя, Посяння і Лемківщини), і його кордон, взятий під охорону військами НКВС 16 жовтня, просунувся на захід на 250-350 кілометрів.