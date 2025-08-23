Цей день в історії: Сталін з Гітлером уклали пакт Молотова-Ріббентропа, яким поділили сфери впливу в Європі
23 серпня 1939 року у Москві міністр іноземних справ Третього Рейху Йоахім фон Ріббентроп і нарком закордонних справ СРСР В'ячеслав Молотов (Скрябін) від імені своїх тоталітарних вождів підписали "Договір про ненапад" терміном на 10 років. Сталін був особисто присутніим на церемонії підписання
Секретний протокол до нього передбачав поділ сфер впливу в країнах Балтії, Фінляндії, Бессарабії та розчленування Польщі, нагадує історичний проєкт JNSM.
Фінляндія, Естонія, Латвія і Бессарабія відходили до радянської зони впливу, Литва (разом з польським Вільно, сьогодні — Вільнюс) — до німецької, а Польща "протягом подальшого політичного розвитку" мала бути поділеною по річках Піса, Нарев, Вісла і Сян.
Зустріч закінчилась фуршетом, який відкрив тост Сталіна: "Я знаю, як німецький народ любить фюрера. Тому я хочу випити за його здоров'я".
Читайте також: Від Пакту Молотова-Ріббентропа до "Пакту Трампа-Путіна": чи повториться поділ Європи, який принесе ще більшу війну
За тиждень після підписання пакту Молотова-Ріббентропа, Німеччина почала вторгнення до Польщі із заходу і 16 вересня замкнула кільце оточення навколо Варшави. Наступного дня під приводом наміру "взяти під свій захист життя й майно населення Західної України та Західної Білорусії" польський кордон зі сходу перетнула Червона армія, після чого німецьке командування віддало наказ своїм військам зупинитися на лінії Білосток — Брест — Володимир — Львів — Сколе.
28 вересня 1939 року Ріббентроп і Молотов знову зустрілись у Москві й скріпили підписами "Договір про дружбу і кордон", який викреслив Польщу з карти Європи. За ним до СРСР відійшла більша частина Західної України (крім Холмщини, Підляшшя, Посяння і Лемківщини), і його кордон, взятий під охорону військами НКВС 16 жовтня, просунувся на захід на 250-350 кілометрів.
- Влітку 2025 року Компартія Росії, яка нині повністю підтримує політику Путіна та війну з Україною, назвала "помилковим" засудження культу особи Сталіна.
