Ціллю хакерської атаки Китаю на мінфін США був санкційний офіс, - WP
Хакери китайського уряду зламали офіс в міністерстві фінансів США, який адмініструє економічні санкції проти країн і груп осіб. Це один із найпотужніших інструментів, якими володіють Сполучені Штати для досягнення цілей національної безпеки
Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на офіційних осіб США.
Зазначається, що хакери зламали Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) та Управління фінансових досліджень, а також атакували офіс міністра фінансів США Джанет Єллен.
Як зазначають у виданні, ця атака відображає рішучість Пекіна отримати розвіддані про свого найбільш значущого суперника в глобальній боротьбі за владу та вплив.
За словами посадовців, основною сферою інтересу китайського уряду є китайські організації, щодо яких уряд США може розглянути можливість введення фінансових санкцій.
- Нещодавно міністерство фінансів США заявило, що стало ціллю китайських хакерів. Зловмисники зламали сервер і отримали доступ до певних незасекречених документів.
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