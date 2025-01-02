Ціллю хакерської атаки Китаю на мінфін США був санкційний офіс, - WP

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на офіційних осіб США.

Зазначається, що хакери зламали Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) та Управління фінансових досліджень, а також атакували офіс міністра фінансів США Джанет Єллен.

Як зазначають у виданні, ця атака відображає рішучість Пекіна отримати розвіддані про свого найбільш значущого суперника в глобальній боротьбі за владу та вплив.

За словами посадовців, основною сферою інтересу китайського уряду є китайські організації, щодо яких уряд США може розглянути можливість введення фінансових санкцій.