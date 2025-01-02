Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Ціллю хакерської атаки Китаю на мінфін США був санкційний офіс, - WP

Ціллю хакерської атаки Китаю на мінфін США був санкційний офіс, - WP

Катерина Ганжа
2 січня, 2025 четвер
10:19
Світ Прапор США

Хакери китайського уряду зламали офіс в міністерстві фінансів США, який адмініструє економічні санкції проти країн і груп осіб. Це один із найпотужніших інструментів, якими володіють Сполучені Штати для досягнення цілей національної безпеки

Зміст

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на офіційних осіб США.

Зазначається, що хакери зламали Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) та Управління фінансових досліджень, а також атакували офіс міністра фінансів США Джанет Єллен.

Як зазначають у виданні, ця атака відображає рішучість Пекіна отримати розвіддані про свого найбільш значущого суперника в глобальній боротьбі за владу та вплив.

За словами посадовців, основною сферою інтересу китайського уряду є китайські організації, щодо яких уряд США може розглянути можливість введення фінансових санкцій.

  • Нещодавно міністерство фінансів США заявило, що стало ціллю китайських хакерів. Зловмисники зламали сервер і отримали доступ до певних незасекречених документів.
Теги:
Новини
Китай
США
хакерські атаки
Читайте також:
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Ніна Южаніна
Автор Марина Клюєва
31 грудня, 2024 вiвторок
"Не виключаю, що повернемося до ПДВ": нардепка Южаніна про можливість підвищення податків у 2025 році
Київ салют
Автор Ксенія Золотова
31 грудня, 2024 вiвторок
У низці міст у новорічний вечір запускали салюти: поліція перевіряє дані
Київ
+6.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.87
    Купівля 41.87
    Продаж 42.47
  • EUR
    Купівля 43.47
    Продаж 44.3
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
2 січня
11:21
Правоохоронці ліквідували три нові схеми ухилення від мобілізації
11:16
Огляд
світ, міжнародний огляд
Скільки ще мають втратити Україна та Росія, щоб сісти за стіл переговорів, та чому у Європі дорожчає газ. Акценти світових ЗМІ 2 січня
10:50
Херсонська область
Росіяни атакували Михайлівку на Херсонщині з танка: пошкоджено будинок культури
10:43
На фото: Блейк Лайвлі
Лайвлі офіційно подала до суду на Бальдоні, звинувативши його в домаганнях і наклепі
10:35
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 2 січня: скільки коштують долар та євро в банках
10:32
Енергетика
Через негоду в Івано-Франківській області знеструмлено 10 населених пунктів: ситуація в енергосистемі станом на 2 січня
10:29
Ексклюзив
мобілізація
Потрібна загальна навченість населення військовій справі поза армією, - військовослужбовець Тимочко
10:05
OPINION
Зупинка транзиту газу з Росії до Європи та корупція
10:01
Ексклюзив
робота військових у місті Часів Яр
Зменшили інтенсивність обстрілів КАБами, але не артилерією і дронами, - представник пресслужби 24-ї ОМБр про ситуацію в Часовому Яру
09:46
Емпайр-Стейт-Білдінг у Нью-Йорку
У Нью-Йорку сталася стрілянина поблизу нічного клубу: поранено щонайменше 10 людей
09:33
Оновлено
Атака по Україні 1 січня: у Києві через падіння уламків БПЛА зруйновано верхні поверхи будинку, загинули дві людини
09:06
ппо
Сили ППО збили 47 із 72 ворожих дронів, 24 БПЛА локаціно втрачені
08:36
Оновлено
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбулося 140 боєзіткнень: на Покровському напрямку українські захисники зупинили 38 штурмів
08:09
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, якому загрожує арешт, обіцяє "боротися до кінця"
08:06
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія запустила БПЛА по території України: на Київщині працювала ППО
08:02
OPINION
Як Росія сіє зневіру
08:00
Огляд
дрон на оптоволокні
Відкриття року: що таке дрони на оптоволокні й чи справді вони можуть змінити перебіг російсько-української війни
07:25
РФ випустила 11 КАБів по Запорізькій області: загинув чоловік
07:25
втрати росіян
Російська армія за добу на фронті втратила 1370 військових, 13 бронемашин та 20 артсистем
07:15
Партизани провели диверсію на залізниці біля ракетно-артилерійського складу у Тверській області
07:03
фортифікаційне обладнання смуг оборони
На Харківщині готують кругову оборону в районі Ізюма та Балаклії
06:42
У Чернігові затримали чоловіка, який під час хвилини мовчання вигукнув на підтримку РФ
06:24
Оновлено
корабель рф
У Чорному морі - один носій "калібрів" без ракет
06:15
Оновлено
У Лас-Вегасі біля вежі Трампа вибухнула Tesla Cybertruck
У Лас-Вегасі біля вежі Трампа вибухнула Tesla Cybertruck: є загиблий, 7 поранених
06:02
Фінляндія
Фінляндія 1 січня почала своє головування в ОБСЄ
05:32
Джо Байден
Байден: Силовики вивчають можливість зв'язку між терактами в Новому Орелані та Лас-Вегасі
03:03
депортація
Президентка Гондурасу заявила, що країна може закрити військову базу США через політику Трампа
02:07
Оновлено
Ілюстративне фото
У Чорногорії через стрілянину в барі загинули 10 людей, підозрюваний вчинив самогубство
01:51
Оновлено
скріншот
У Новому Орлеані водій вантажівки в’їхав у натовп і влаштував перестрілку з поліцією: є загиблі й поранені. ФБР розслідуватиме подію як акт тероризму
01:42
Віктор Ляшко
МОЗ перевірило близько 1 тис. справ про встановлення сумнівної інвалідності, 188 висновків скасували
2025, середа
1 січня
23:53
Папа Римський Франциск
У Всесвітній день миру Папа Римський помолився за припинення бойових дій на всіх фронтах
23:36
Оновлено
Ігор Зима
Унаслідок атаки РФ по Києву в новорічну ніч загинуло подружжя науковців - Ігор Зима й Олеся Сокур
23:03
У Харкові на міському цвинтарі виникла пожежа
У Харкові на міському цвинтарі виникла пожежа: загинули дві людини
22:34
Оновлено
новини Львівщини
РФ кілька разів атакувала Херсон та область: загинув 23-річний волонтер, поранений 59-річний чоловік помер у лікарні
21:58
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Сирський на Курщині, підсумки оборонної кампанії ЗСУ на землі, у небі та на морі у 2024 році. Колонка Сергія Згурця
21:57
Максим Жорін
"Ворог завжди використовує погоду": Жорін розповів про основну складність на Харківському напрямку
21:48
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
У чотирьох аеропортах РФ призупинили польоти, в низці областей повідомили про атаки безпілотників
21:46
Ексклюзив
Газмережі
Щорічно РФ заробляла $6,5 млрд на транзиті газу через Україну, - ексочільник української ГТС Макогон
21:02
Ексклюзив
Друга половина 2025 року принесе економіці РФ жахливі виклики, - викладач бізнес-школи УКУ Пекар
21:00
Україна повернула з окупації ще одну дитину
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV