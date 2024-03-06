Туреччина готова виступити гарантом мирної угоди між Палестинською автономією та Ізраїлем, - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Ердоган у вівторок, 5 березня, заявив, що палестино-ізраїльський конфлікт має закінчитися справедливим миром із гарантіями і його країна готова виступити гарантом у цьому процесі
Про це він сказав на пресконференції за результатами зустрічі в Анкарі з президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом, пише Укрінформ.
"Очевидно, що потрібен справедливий мир із гарантіями, а не просто словесні мирні зусилля. Як Туреччина, ми готові взяти на себе відповідальність щодо гарантій в цьому контексті. Звертаємось до відповідних органів влади щодо необхідності недопущення провокацій на тлі прийдешнього місяця Рамадану", - наголосив Ердоган.
Президент Туреччини звинуватив адміністрацію прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу у геноциді палестинців та наголосив на зусиллях своєї країни для того, аби винні у злочинах в Палестині з-поміж ізраїльського керівництва, були покарані на основі міжнародного права.
Крім того, Ердоган додав, що Туреччина працює над створенням польового шпиталю в Газі, і що до Туреччини було евакуйовано для лікування понад 900 пацієнтів та їхніх супровідників.
- 12 січня Ердоган заявив, що Туреччина надала документи для справи, порушеної Південною Африкою проти Ізраїлю у Верховному суді ООН за звинуваченням у вчиненні геноциду проти палестинського цивільного населення.
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