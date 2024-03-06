Туреччина готова виступити гарантом мирної угоди між Палестинською автономією та Ізраїлем, - Ердоган

Про це він сказав на пресконференції за результатами зустрічі в Анкарі з президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом, пише Укрінформ.

"Очевидно, що потрібен справедливий мир із гарантіями, а не просто словесні мирні зусилля. Як Туреччина, ми готові взяти на себе відповідальність щодо гарантій в цьому контексті. Звертаємось до відповідних органів влади щодо необхідності недопущення провокацій на тлі прийдешнього місяця Рамадану", - наголосив Ердоган.

Президент Туреччини звинуватив адміністрацію прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу у геноциді палестинців та наголосив на зусиллях своєї країни для того, аби винні у злочинах в Палестині з-поміж ізраїльського керівництва, були покарані на основі міжнародного права.



Крім того, Ердоган додав, що Туреччина працює над створенням польового шпиталю в Газі, і що до Туреччини було евакуйовано для лікування понад 900 пацієнтів та їхніх супровідників.