Туреччина уклала угоду з Британією на закупівлю 20 винищувачів Typhoon за 8 млрд фунтів
Туреччина підписала угоду з Великою Британією на суму 8 млрд фунтів стерлінгів щодо закупівлі партії винищувачів Typhoon
Про це йдеться на сайті британського уряду.
"Ця знакова угода з Туреччиною є перемогою для британських працівників, перемогою для нашої оборонної промисловості та перемогою для безпеки НАТО… Це дозволить нашим збройним силам працювати ще ближче один до одного, оскільки ми стримуємо загрози та захищаємо наші національні інтереси", – заявив премʼєр-міністр Британії Кір Стармер.
Угоду про закупівлю Анкарою 20 винищувачів Typhoon підписали під час візиту очільника британського уряду до Анкари, де його приймав турецький лідер Реджеп Ердоган.
- 26 жовтня стало відомо, що іноземні партнери передадуть Україні винищувачі "Mirage" та ракети для посилення протиповітряної оборони.
