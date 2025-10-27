Туреччина уклала угоду з Британією на закупівлю 20 винищувачів Typhoon за 8 млрд фунтів

Про це йдеться на сайті британського уряду.

"Ця знакова угода з Туреччиною є перемогою для британських працівників, перемогою для нашої оборонної промисловості та перемогою для безпеки НАТО… Це дозволить нашим збройним силам працювати ще ближче один до одного, оскільки ми стримуємо загрози та захищаємо наші національні інтереси", – заявив премʼєр-міністр Британії Кір Стармер.

Угоду про закупівлю Анкарою 20 винищувачів Typhoon підписали під час візиту очільника британського уряду до Анкари, де його приймав турецький лідер Реджеп Ердоган.