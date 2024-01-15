Туреччина відмовилася від участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі через позицію організаторів щодо війни з ХАМАС
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган попросив урядовців своєї країни пропустити цьогорічний Всесвітній економічний форум у Давосі через позицію організаторів щодо війни Ізраїлю проти ХАМАСу
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні анонімні джерела.
Як повідомили джерела, міністр фінансів Мехмет Сімсек планував відвідати щорічну зустріч, доки Ердоган, який критикував ведення Ізраїлем війни проти бойовиків у палестинському анклаві Газа, не скасував це рішення.
Офіси Ердогана і Сімсека відмовилися від коментарів. Всесвітній економічний форум не одразу відповів на запит про коментар у понеділок.
Засновник і виконавчий голова форуму Клаус Шваб засудив "терористичні атаки ХАМАС проти Ізраїлю". Хоча Шваб також закликав вжити заходів для захисту цивільного населення Гази, ця заява обурила турецьких політиків.
Крім того, рішення Ердогана відкликати своїх високопосадовців з саміту ускладнює зусилля Туреччини, спрямовані на відновлення зв'язків зі світовими інвесторами після того, як роки нетрадиційної політики відштовхнули їх від неї.
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14 січня у швейцарському місті Давос відбулась четверта зустріч радників з нацбезпеки щодо української Формули миру. На зустрічі обговорюють пункти Формули миру та узгоджують формат проведення Глобального саміту миру.
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