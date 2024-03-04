Туск вважає, що ЄС має ухвалити спільне рішення про заборону імпорту зерна з РФ та Білорусі
На думку прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, Європейський Союз має ухвалити спільне рішення щодо заборони імпорту російського та білоруського зерна
Про це він заявив на пресконференції у Вільнюсі, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Я переконаний, що спільне європейське рішення буде набагато ефективнішим, ніж рішення, ухвалені окремими країнами. Я б хотів, щоб ми разом, як ЄС, ухвалили рішення про санкції щодо російської та білоруської сільськогосподарської продукції", - наголосив Туск.
Глава польського уряду проінформував, що в понеділок очільник парламенту його країни ініціює ухвалення рішення щодо санкцій проти сільськогосподарської продукції з РФ і Білорусі.
"Сьогодні я звернуся до маршалка сейму Польщі щодо рішення сейму Польщі про застосування санкцій стосовно російської сільськогосподарської продукції та білоруської сільськогосподарської продукції", - запевнив прем’єр-міністр.
Також Туск вважає, що посилення санкцій важливе, зокрема, аби гарантувати безпеку польському та загалом європейському сільськогосподарським ринкам.
- 22 лютого сейм Латвії ухвалив рішення про заборону ввезення сільськогосподарської продукції та кормів для тварин з Росії та Білорусі.
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