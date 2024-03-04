Туск вважає, що ЄС має ухвалити спільне рішення про заборону імпорту зерна з РФ та Білорусі

Про це він заявив на пресконференції у Вільнюсі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я переконаний, що спільне європейське рішення буде набагато ефективнішим, ніж рішення, ухвалені окремими країнами. Я б хотів, щоб ми разом, як ЄС, ухвалили рішення про санкції щодо російської та білоруської сільськогосподарської продукції", - наголосив Туск.

Глава польського уряду проінформував, що в понеділок очільник парламенту його країни ініціює ухвалення рішення щодо санкцій проти сільськогосподарської продукції з РФ і Білорусі.

"Сьогодні я звернуся до маршалка сейму Польщі щодо рішення сейму Польщі про застосування санкцій стосовно російської сільськогосподарської продукції та білоруської сільськогосподарської продукції", - запевнив прем’єр-міністр.

Також Туск вважає, що посилення санкцій важливе, зокрема, аби гарантувати безпеку польському та загалом європейському сільськогосподарським ринкам.

22 лютого сейм Латвії ухвалив рішення про заборону ввезення сільськогосподарської продукції та кормів для тварин з Росії та Білорусі.



