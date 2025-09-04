Творець найвишуканіших образів для кіно, сцени і червоних доріжок: як Джорджо Армані став легендою світу моди

У огляді Еспресо розповімо про творця найвідоміших культових образів та шлях дизайнера на вершину моди.

Вперше здобув популярність, працюючи для Cerruti 1881. У 1975 році заснував свою компанію Armani, яка з часом розширилася із суто світу моди на брендовану музику, спорт і розкішні готелі. До 2001 року Армані був визнаний найуспішнішим дизайнером італійського походження. На момент його смерті його імперія оцінюється в понад 8,6 мільярда євро.

Ранні роки Джорджо Армані

Джорджо Армані народився на півночі Італії в місті П'яченца, 11 липня 1934 року. Його батько Уго Армані був бухгалтером транспортної компанії. Ріс разом з старшим братом Серджіо та молодшою сестрою Розанною.

Освіту здобував у Мілані, мріяв про кар'єру в медицині. Згодом вступив на медичний факультет Міланського університету, однак так його і не закінчив. У 1953 році, провчившись три роки, вступив до армії. Після двох років служби у війську Армані почав декорувати вітрини магазинів, а ще пізніше став продавцем в універмазі. Здобувши там певні навики,

в середині 1960-х років перейшов до компанії Nino Cerruti, де займався дизайном чоловічого одягу. Його навички були дуже затребувані, і протягом наступного десятиліття, продовжуючи працювати в Cerruti, Армані також працював фрілансером,створюючи дизайни для десяти виробників одночасно.

Нові горизонти

Наприкінці 1960-х років Армані познайомився з Серджіо Галеотті, архітектурним креслярем, що стало початком особистих і професійних стосунків, які тривали багато років.

24 липня 1975 року разом зі Галеотті заснував у Мілані компанію Giorgio Armani S.p.A. А вже через декілька місяців представив свою першу колекцію чоловічого одягу. Того ж сезону випустів лінію жіночого одягу.

У 1979 році Армані почав виробництво для Сполучених Штатів. Компанія підписала важливу угоду з L'Oréal про створення парфумів і косметики Armani Beauty і представила лінії Armani Junior, Armani Jeans і Emporio Armani, а в 1982 році — Emporio Underwear, Swimwear і Accessories.

Одяг Армані для чоловіків і жінок

У 1980-х Армані радикально змінив класичний чоловічий костюм. Так званий "розслаблений костюм" – зробив піджаки без жорстких підплічників, легшими, з м’яким кроєм і природною посадкою. Це дало чоловікам свободу рухів і стало новим стандартом ділового стилю.

Річард Гір у фільмі "American Gigolo" 1980 року носив сірий костюм саме від Armani. Після цього попит на сірі костюми значно зріс. Це був один із найвідоміших fashion-моментів у кіно.

"Розслаблений костюм" (soft tailoring) від Армані, фото: wwd.com/fashion-news

Джорджо Армані та Річард Гір в одязі який використовувався у фільмі "Американський жиголо", фото: gettyimages

Армані одним із перших популяризував жіночий брючний костюм, як символ елегантності й ділової сили. У 1980-х жінки в костюмах Armani стали символом кар’єрного успіху.

Модель Сінді Кроуфорд вигулює собак у темно-синьому брючному костюмі від Джорджо Армані, березень 1992 року, фото: gettyimages

Мінімалістичні вечірні сукні, без надмірних прикрас, з простим кроєм, з акцентом на тканину та лінії, стали візитівкою Армані. Їх носили Кейт Бланшетт, Джулія Робертс, Пенелопа Крус, Дженніфер Лопес на церемонії вручення кінонагороди "Оскар".

Джорджо Армані, фото: gettyimages

Деякі модні видання писали, що дизайнер черпав натхнення для своїх робіт з інших культур, і наводили як приклад його японські дизайни.

Маестро, який не боявся викликів

У 2008 році Армані створив костюм для кориди під назвою "Goyesco", який носив іспанський тореадор Каєтано Рівера Ордоньєс на "Corrida Goyesca" в Ронді, Іспанія.

У 2011 році став першим дизайнером розкішного одягу, який прийняв виклик Лівії Фірт "Зелений килим", щоб привернути увагу до екологічної моди, створеної з переробленого пластику та тканин.

За декілька років представив свою першу колекцію вишуканих ювелірних прикрас. З того часу його ювелірні вироби носять знаменитості, серед яких Софі Лорен, Брі Ларсон, Брук Шилдс.

Армані був першим дизайнером, який заборонив моделям з індексом маси тіла нижче 18, після того як модель Ана Кароліна Рестон померла від голодування через нервову анорексію.

Джорджо Армані, фото: gettyimages

Згодом Джоржо Армані створив багато сценічних костюмів для попзірки Леді Гаги, зокрема ті, що вона носила під час своїх рекордних турне.

Особисте життя

Хоч Армані був дуже закритою людиною, але в інтерв'ю журналу Vanity Fair заявив, що мав стосунки як з чоловіками, так і з жінками. Тривалі відносини були з діловим партнером, модельєром Серджіо Галеотті, який помер від серцевого нападу в 1985 році.

За час своєї кар'єри Армані отримав кілька національних і міжнародних премій, включаючи Орден за заслуги перед Республікою, Премію найкращого міжнародного дизайнера і Премію за професійні досягнення за лінію чоловічого одягу – обидві премії від Ради дизайнерів моди Америки. 2008 року тодішній президент Франції Ніколя Саркозі нагородив Армані державною нагородою – орденом Почесного легіону.

З 2002 року Армані став Послом Доброї Волі Управління Верховного комісара у справах біженців ООН.

У 2005 році під брендом Giorgio Armani розпочали будувати готелі. Один з таких був відкритий у Бурдж-Халіфа 27 квітня 2010 року і займає 39 нижніх поверхів хмарочоса в Дубаї. Армані також цікавився спортом. Він був президентом баскетбольної команди "Олімпія Мілан" і вболівальником футбольного "Інтернаціонале Мілан".

Він двічі створював костюми для національної збірної Англії з футболу, а з 2007 року створював костюми для гравців лондонського клубу "Челсі".

Видатний дизайнер також розробив і представив лінійку EA7, бренд, натхненний українським футболістом Андрієм Шевченком, який на той час грав за "Мілан" і носив футболку з номером 7.

Армані помер у своєму будинку 4 вересня 2025 року у віці 91 року.