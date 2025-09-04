Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Творець найвишуканіших образів для кіно, сцени і червоних доріжок: як Джорджо Армані став легендою світу моди
Огляд

Творець найвишуканіших образів для кіно, сцени і червоних доріжок: як Джорджо Армані став легендою світу моди

Тетяна Яворська
4 вересня, 2025 четвер
18:29
Світ Джорджо Армані

У віці 91 року помер всесвітньо відомий італійський модельєр Джорджо Армані. Одяг та аксесуари, створені ним, стали символом елегантності та змінили уявлення про моду

Зміст

У огляді Еспресо розповімо про творця найвідоміших культових образів та шлях дизайнера на вершину моди.

Вперше здобув популярність, працюючи для Cerruti 1881. У 1975 році заснував свою компанію Armani, яка з часом розширилася із суто світу моди на брендовану музику, спорт і розкішні готелі. До 2001 року Армані був визнаний найуспішнішим дизайнером італійського походження. На момент його смерті його імперія оцінюється в понад 8,6 мільярда євро.

Ранні роки Джорджо Армані 

Джорджо Армані народився на півночі Італії в місті П'яченца, 11 липня 1934 року. Його батько Уго Армані був бухгалтером транспортної компанії. Ріс разом з старшим братом Серджіо та молодшою сестрою Розанною.

Освіту здобував у Мілані, мріяв про кар'єру в медицині. Згодом вступив на медичний факультет Міланського університету, однак так його і не закінчив. У 1953 році, провчившись три роки, вступив до армії. Після двох років служби у війську Армані почав декорувати вітрини магазинів, а ще пізніше став продавцем в універмазі. Здобувши там певні навики, 

в середині 1960-х років перейшов до компанії Nino Cerruti, де займався дизайном чоловічого одягу. Його навички були дуже затребувані, і протягом наступного десятиліття, продовжуючи працювати в Cerruti, Армані також працював фрілансером,створюючи дизайни для десяти виробників одночасно.

Нові горизонти

Наприкінці 1960-х років Армані познайомився з Серджіо Галеотті, архітектурним креслярем, що стало початком особистих і професійних стосунків, які тривали багато років. 

24 липня 1975 року разом зі Галеотті заснував у Мілані компанію Giorgio Armani S.p.A. А вже через декілька місяців представив свою першу колекцію чоловічого одягу. Того ж сезону випустів лінію жіночого одягу.

У 1979 році Армані почав виробництво для Сполучених Штатів. Компанія підписала важливу угоду з L'Oréal про створення парфумів і косметики Armani Beauty і представила лінії Armani Junior, Armani Jeans і Emporio Armani, а в 1982 році — Emporio Underwear, Swimwear і Accessories. 

Одяг Армані для чоловіків і жінок

У 1980-х Армані радикально змінив класичний чоловічий костюм. Так званий "розслаблений костюм" – зробив піджаки без жорстких підплічників, легшими, з м’яким кроєм і природною посадкою. Це дало чоловікам свободу рухів і стало новим стандартом ділового стилю.

Річард Гір у фільмі "American Gigolo" 1980 року носив сірий костюм саме від Armani. Після цього попит на сірі костюми значно зріс. Це був один із найвідоміших fashion-моментів у кіно.

"Розслаблений костюм" (soft tailoring) від Армані

"Розслаблений костюм" (soft tailoring) від Армані, фото: wwd.com/fashion-news

 

Джорджо Армані та Річард Гір в одязі який використовувався у фільмі "Американський жиголо"

Джорджо Армані та Річард Гір в одязі який використовувався у фільмі "Американський жиголо", фото: gettyimages

 

Армані одним із перших популяризував жіночий брючний костюм, як символ елегантності й ділової сили. У 1980-х жінки в костюмах Armani стали символом кар’єрного успіху.

 

Модель Сінді Кроуфорд вигулює собак у темно-синьому брючному костюмі від Джорджо Армані, березень 1992 року

Модель Сінді Кроуфорд вигулює собак у темно-синьому брючному костюмі від Джорджо Армані, березень 1992 року, фото: gettyimages

 

Мінімалістичні вечірні сукні, без надмірних прикрас, з простим кроєм, з акцентом на тканину та лінії, стали візитівкою Армані. Їх носили Кейт Бланшетт, Джулія Робертс, Пенелопа Крус, Дженніфер Лопес на церемонії вручення кінонагороди "Оскар".

 

Джорджо Армані

Джорджо Армані, фото: gettyimages

 

Деякі модні видання писали, що дизайнер черпав натхнення для своїх робіт з інших культур, і наводили як приклад його японські дизайни. 

Маестро, який не боявся викликів

У 2008 році Армані створив костюм для кориди під назвою "Goyesco", який носив іспанський тореадор Каєтано Рівера Ордоньєс на "Corrida Goyesca" в Ронді, Іспанія. 

У 2011 році став першим дизайнером розкішного одягу, який прийняв виклик Лівії Фірт "Зелений килим", щоб привернути увагу до екологічної моди, створеної з переробленого пластику та тканин. 

За декілька років представив свою першу колекцію вишуканих ювелірних прикрас. З того часу його ювелірні вироби носять знаменитості, серед яких Софі Лорен, Брі Ларсон, Брук Шилдс.

Армані був першим дизайнером, який заборонив моделям з індексом маси тіла нижче 18, після того як модель Ана Кароліна Рестон померла від голодування через нервову анорексію. 

 

Джорджо Армані

Джорджо Армані, фото: gettyimages

 

Згодом Джоржо Армані створив багато сценічних костюмів для попзірки Леді Гаги, зокрема ті, що вона носила під час своїх рекордних турне.

Особисте життя

Хоч Армані був дуже закритою людиною, але в інтерв'ю журналу Vanity Fair заявив, що мав стосунки як з чоловіками, так і з жінками. Тривалі відносини були з діловим партнером, модельєром Серджіо Галеотті, який помер від серцевого нападу в 1985 році. 

За час своєї кар'єри Армані отримав кілька національних і міжнародних премій, включаючи Орден за заслуги перед Республікою, Премію найкращого міжнародного дизайнера і Премію за професійні досягнення за лінію чоловічого одягу – обидві премії від Ради дизайнерів моди Америки. 2008 року тодішній президент Франції Ніколя Саркозі нагородив Армані державною нагородою –  орденом Почесного легіону.

З 2002 року Армані став Послом Доброї Волі Управління Верховного комісара у справах біженців ООН.

У 2005 році під брендом Giorgio Armani розпочали будувати готелі. Один з таких був відкритий у Бурдж-Халіфа 27 квітня 2010 року і займає 39 нижніх поверхів хмарочоса в Дубаї. Армані також цікавився спортом. Він був президентом баскетбольної команди "Олімпія Мілан" і вболівальником футбольного "Інтернаціонале Мілан".

Він двічі створював костюми для національної збірної Англії з футболу, а з 2007 року створював костюми для гравців лондонського клубу "Челсі".

Видатний дизайнер також розробив і представив лінійку EA7, бренд, натхненний українським футболістом Андрієм Шевченком, який на той час грав за "Мілан" і носив футболку з номером 7.

Армані помер у своєму будинку 4 вересня 2025 року у віці 91 року.

Теги:
Статті
Новини
Суспільство
Культура
Італія
Таблоїд
Мода
Читайте також:
Іван Гаврилюк
Автор Дар'я Тарасова
28 серпня, 2025 четвер
У ракетах і БПЛА, якими РФ атакувала Україну, були системи наведення виробництва західних країн, — Гаврилюк
атака дронами, шахед, герань
Автор Марія Науменко
31 серпня, 2025 неділя
Росіяни вперше дістали особливим дроном до населеного пункту за 100 км від Дніпра: чим це загрожує
Валентин Наливайченко
Автор Марина Клюєва
2 вересня, 2025 вiвторок
Настав час владі та правоохоронцям оприлюднити списки РФ на ліквідацію, - Наливайченко про вбивство Андрія Парубія
Київ
+24.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.58
  • EUR
    Купівля 47.89
    Продаж 48.52
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
4 вересня
19:06
ВАКС призначив 9 млн гривень застави для бригадного генерала СБУ Вітюка
18:20
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп у телефонній розмові закликав європейців припинити купувати російську нафту
18:00
OPINION
Фіаско цілей "СВО": російська армія провалила весняно-літню кампанію 2025 року
17:56
Ексклюзив
Повернеться військовий після СЗЧ в частину чи потрапить за ґрати, залежатиме від суб’єктивного рішення командира: що не так із законопроєктом  № 13260
17:55
Оновлено
Зеленський і Макрон
У межах гарантій безпеки 26 держав готові надіслати війська до України або підтримати їх: підсумки саміту Коаліції охочих від Зеленського та Макрона
17:22
Ексклюзив
Карта бойових дій за 22-30 серпня
Бої на території Дніпропетровської області не є випадковими, - полковник запасу ЗСУ Селезньов
17:18
телефон
Чат-бот єОпора для допомоги після атак РФ запрацював у Києві
17:07
Аналітика
винищувач, ВПС України
Як Україні досягти переваги у небі.  Ч.2
17:00
Даніель Ортега
"Уряд ДНР" готується до угоди про торгівельно-економічну співпрацю з Нікарагуа, - розвідка
16:59
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:50
Огляд
Кім Чен Ин і його дочка Кім Джу Е
Міжнародний дебют доньки Кім Чен Ина: чи буде наступним лідером КНДР жінка
16:44
Оновлено
землетрус в Афганіснані
Кількість жертв землетрусу в Афганістані перевищила 2200 людей, щонайменше 3640 поранені
16:41
Оновлено
У Парижі завершилася зустріч Коаліції охочих: Зеленський зустрівся з Віткоффом
16:29
Кір Стармер
Держави Коаліції охочих готові постачати Україні далекобійні ракети, - Стармер
16:26
Помер італійський модельєр Джорджо Армані
16:22
Владіслав Бленуцe
У соцмережах новачка "Динамо" Бленуце знайшли проросійський контент. Клуб і футболіст вийшли з заявами
16:15
Оновлено
РФ вдарила по працівниках гуманітарної місії, які проводили розмінування на Чернігівщині: дві людини загинули, три поранені
16:08
"Людина майбутнього": Оголосили дату виходу продовження "Супермена"
16:03
Вступні іспити
Українські університети запровадили додатковий вступ для громадян, які закінчили коледжі чи школи Польщі
16:01
OPINION
Про типи запроданців
15:03
спека
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 5 вересня
14:52
Сі Цзіньпін
Китайська соцмережа піддала цензурі пошук "150 років" після розмови Путіна, Сі й Кіма
14:30
Кім Чен Ин
Забрали туалет і ретельно прибрали кімнату: КНДР знищувала "сліди присутності" Кім Чен Ина після його зустрічі з Путіним у Китаї, - Reuters
14:24
Ексклюзив
Нардепка Ольга Василевська-Смаглюк
Відновлення трансляцій з ВР виглядає неповним без допуску журналістів до кулуарів, - нардепка Василевська-Смаглюк
14:23
на фото Верховна Рада України
ВР у першому читанні підтримала законопроєкт про повернення відповідальності за СЗЧ. Нардеп Федієнко прокоментував
14:22
Із Костянтинівки надходить найбільше заяв на евакуацію, — представниця "Схід SOS"
14:03
Новини компаній
Платна авторизація, анкети і страховка: як змінюються правила в’їзду в ЄС
14:00
OPINION
"Зіпсований телефон" у Білому домі
13:57
Китай та США
"Аби з миролюбними країнами зберігати історію": у Китаї прокоментували заяви Трампа щодо змови проти США
13:51
Ексклюзив
На фото Маріуш Блащак, міністр національної оборони
Не виключено ймовірне збільшення кількості американських військових на території Польщі, - польський генерал Козєй
13:33
прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес
Після інцидентів з фон дер Ляєн і Науседою: премʼєр Іспанії Санчес не зміг прилетіти на зустріч Коаліції охочих через технічні проблеми з літаком
13:13
Джоан Роулінґ
Українка пожалілась на високу вартість нової книжки Роулінг. Письменниця пообіцяла їй надіслати роман
13:11
Ексклюзив
Запуск ракети
Удари вглиб Росії: експерт про дозволи на використання американської зброї та "ядерні межі"
12:37
Андрій Парубій
На сайті президента зʼявилася петиція з проханням надати Парубію звання Героя України
12:07
OPINION
Скандал в УКУ: Ми всі звикли до крайніх позицій
12:07
новий магістральний водогін, який живитиме Миколаїв
Жителі Миколаєва отримають прісну воду вперше з 2022 року: у місті запустять новий магістральний водогін
12:06
Верховна Рада
Рада проголосувала за відновлення прямих трансляції засідань парламенту
11:52
У МЗС Росії запевнили, що готові розглянути підвищення рівня делегацій для продовження переговорів з Україною у Стамбулі
11:42
Кіноколо
Кінокритики оберуть найкращі українські фільми: розпочато приймання робіт на Премію "Кіноколо" 2025
11:39
Оновлено
Росія атакувала Україну безпілотниками: на Харківщині та у Запоріжжі є постраждалі, в Одесі гасили пожежу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV