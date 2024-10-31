Тютюнова компанія Philip Morris оголосила про закриття заводів у Німеччині
Тютюнова компанія Philip Morris, яка включає марки Marlboro, L&M, Chesterfield, оголосила про закриття усіх своїх підприємств у Німеччині через зниження попиту на цигарки в Європі
Про це інформує Bild.
Вказано, що виробничі майданчики в Дрездені та Берліні вже знаходяться на межі закриття. Втім, офіційне закриття фабрики у Берліні, де переробляють тютюн, заплановане на першу половину 2025 року. Виробництво на сигаретній фабриці у Дрездені припинять в середині 2025 року.
Причиною закриття компанія вказала те, що попит на сигарети в Європі значно впав за останні роки, і ця тенденція, як прогнозують, зберігатиметься.
Закриття заводів залишить без роботи 372 співробітників, з них близько 270 у Дрездені. Компанія наголосила, що намагатиметься "запропонувати справедливі та соціально прийнятні рішення для всіх потенційно постраждалих працівників". Переговори щодо цього розпочнуться найближчим часом.
- У 2022 році у Німеччині стався дефіцит сигарет через закриття заводу Philip Morris з виробництва картону в Харкові через вторгнення РФ.
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