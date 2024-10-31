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Головна Світ Тютюнова компанія Philip Morris оголосила про закриття заводів у Німеччині

Тютюнова компанія Philip Morris оголосила про закриття заводів у Німеччині

Ольга Бабишена
31 жовтня, 2024 четвер
05:52
Світ Philip Morris

Тютюнова компанія Philip Morris, яка включає марки Marlboro, L&M, Chesterfield, оголосила про закриття усіх своїх підприємств у Німеччині через зниження попиту на цигарки в Європі

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Про це інформує Bild.

Вказано, що виробничі майданчики в Дрездені та Берліні вже знаходяться на межі закриття. Втім, офіційне закриття фабрики у Берліні, де переробляють тютюн, заплановане на першу половину 2025 року. Виробництво на сигаретній фабриці у Дрездені припинять в середині 2025 року. 

Причиною закриття компанія вказала те, що попит на сигарети в Європі значно впав за останні роки, і ця тенденція, як прогнозують, зберігатиметься. 

Закриття заводів залишить без роботи 372 співробітників, з них близько 270 у Дрездені. Компанія наголосила,  що намагатиметься "запропонувати справедливі та соціально прийнятні рішення для всіх потенційно постраждалих працівників". Переговори щодо цього розпочнуться найближчим часом.

  • У 2022 році у Німеччині стався дефіцит сигарет через закриття заводу Philip Morris з виробництва картону в Харкові через вторгнення РФ.

 

Теги:
Новини
Економіка
Німеччина
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