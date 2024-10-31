Тютюнова компанія Philip Morris оголосила про закриття заводів у Німеччині

Про це інформує Bild.

Вказано, що виробничі майданчики в Дрездені та Берліні вже знаходяться на межі закриття. Втім, офіційне закриття фабрики у Берліні, де переробляють тютюн, заплановане на першу половину 2025 року. Виробництво на сигаретній фабриці у Дрездені припинять в середині 2025 року.

Причиною закриття компанія вказала те, що попит на сигарети в Європі значно впав за останні роки, і ця тенденція, як прогнозують, зберігатиметься.

Закриття заводів залишить без роботи 372 співробітників, з них близько 270 у Дрездені. Компанія наголосила, що намагатиметься "запропонувати справедливі та соціально прийнятні рішення для всіх потенційно постраждалих працівників". Переговори щодо цього розпочнуться найближчим часом.