Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
У Бельгії тимчасово закрили два аеропорти внаслідок фіксації БпЛА

У Бельгії тимчасово закрили два аеропорти внаслідок фіксації БпЛА

Адріана Муллаянова
4 листопада, 2025 вiвторок
23:43
Світ аеропорт

4 листопада Брюссельський та Льєзький аеропорти тимчасово призупинили роботу після повідомлень про помічені безпілотники

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

"Зараз жодні рейси не злітають і не приземляються", — повідомила речниця аеропорту, додавши, що поки неможливо сказати, коли польоти буде відновлено.

За словами представника служби авіаційного контролю Курта Вервіллігена, безпілотник помітили неподалік аеропорту приблизно о 19:00 за Гринвічем, після чого з міркувань безпеки вирішили тимчасово закрити аеропорт.

Роботу також призупинив менший аеропорт у Льєжі, де теж зафіксували польоти дронів.

  • 22 вересня за київським часом у Копенгагені призупинили роботу аеропорту через рух БПЛА, а в Осло дрони помітили над військовим обʼєктом.
  • 30 вересня в місті Бреннейсунн у Норвегії помітили невідомий безпілотник. Через нього на ніч призупинили роботу місцевого аеропорту.
     
