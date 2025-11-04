У Бельгії тимчасово закрили два аеропорти внаслідок фіксації БпЛА

Про це повідомляє Reuters.

"Зараз жодні рейси не злітають і не приземляються", — повідомила речниця аеропорту, додавши, що поки неможливо сказати, коли польоти буде відновлено.

За словами представника служби авіаційного контролю Курта Вервіллігена, безпілотник помітили неподалік аеропорту приблизно о 19:00 за Гринвічем, після чого з міркувань безпеки вирішили тимчасово закрити аеропорт.

Роботу також призупинив менший аеропорт у Льєжі, де теж зафіксували польоти дронів.