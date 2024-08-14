Про це він повідомив у Telegram.

Зазначається, що у Білгородській області запровадили режим надзвичайної ситуації регіонального рівня для нібито посилення захисту мирних жителів та надання додаткових заходів підтримки буцімто постраждалим.

Крім цього, Гладков заявив, що планується звернутися до правкомісії з проханням оголосити надзвичайну ситуацію на федеральному рівні.