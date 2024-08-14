У Білгородській області запровадили режим надзвичайної ситуації
Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков уранці 14 серпня оголосив режим надзвичайної ситуації регіонального рівня в регіоні
Про це він повідомив у Telegram.
Зазначається, що у Білгородській області запровадили режим надзвичайної ситуації регіонального рівня для нібито посилення захисту мирних жителів та надання додаткових заходів підтримки буцімто постраждалим.
Крім цього, Гладков заявив, що планується звернутися до правкомісії з проханням оголосити надзвичайну ситуацію на федеральному рівні.
- 12 серпня Гладков оголосив про початок евакуації населення з прикордонного Красноярузького району через нібито активність ЗСУ.
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