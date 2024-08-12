Росіяни оголосили евакуацію населення з прикордонного району Білгородщини через "активність ЗСУ"
У понеділок, 12 серпня, губернатор російської Білгородської області В'ячеслав Гладков оголосив про початок евакуації населення з прикордонного Красноярузького району через активність ЗСУ
Про це повідомляє російська служба BBC з посиланням на заяву губернатора.
"У нас тривожний ранок. Активність ворога на кордоні Красноярузького району... Починаємо переміщення мешканців Красноярузького району в більш безпечні місця", - заявив Гладков.
За його словами, транспорт у цей район уже відправлено.
Російська служба BBC зазначає, що про атаку одного українського підрозділу на прикордонне село Колотилівка в Красноярузькому районі російські військові блогери повідомляли ще в неділю. Гладков закликав мешканців села їхати звідти ще три дні тому.
Красноярузький район розташований на північному заході Бєлгородської області, від райцентру, Красної Яруги, до Суджі в Курській області, куди 6 серпня увійшли українські частини, - приблизно 45 км.
Що відомо про події в Курській області
У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто Збройні Сили України намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області.
7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".
8 серпня у росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".
The Washington Post написав, що Україна взяла під контроль газорозподільчу станцію в Суджі Курської області. До цього росіяни стверджували, що ЗСУ зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа. Аналітичний центр VoxCheck разом із "Суспільним" підтвердили знищення колони російської техніки в селі Октябрьське Рильського району Курської області РФ.
Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.
У пʼятницю, 9 серпня, стало відомо, що терористи з ПВК Вагнера мають намір воювати за Росію в Курській області.
10 серпня президент України Володимир Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції
11 серпня партизанський рух "Атеш" повідомив про перекидання російської 810-ї бригади з Покровського напрямку (Донеччина) на Курщину. Перед цим згадана бригада окупантів діяла на Херсонщині.
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