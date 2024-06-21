У Білорусь прилетіли 11 російських гелікоптерів, - "Гаюн"

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

За інформацією джерела, ввечері пʼятниці, 21 травня, на аеродром "Мачулищі" з Росії прилетіли 11 вертольотів РФ.

Причини передислокації не розголошуються, проте представники моніторингової групи вважають, що такий хід може бути пов'язаний з участю в параді, який відбудеться 3 липня у Мінську.

На інших білоруських аеродромах також фіксуються 2 розвідувальні літаки Су-24МР, щонайменше 4 винищувачі Су-30СМ та штурмовик Су-25.