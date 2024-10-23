У Білорусі двох українців засудили до 20 років за нібито підготовку до терактів

Про це повідомляє білоруське інформаційне агентство БЕЛТА.

За даними білоруських силовиків, Кабарчуків затримали на півдні Білорусі в лютому 2024 року під час перетину ними кордону з боку України нібито у складі диверсійно-розвідувальної групи.

Слідство стверджує, що в затриманих виявили "вибухові пристрої та інші засоби ураження", які начебто призначалися для вчинення терактів на території Росії та Білорусі.

Серед затриманих зокрема були громадяни України Сергій та Павло Кабарчуки. Як пише агентство, Сергій Кабарчук, 1963 року народження, раніше був співробітником Держприкордонслужби України. Однак після звільнення разом із синами Богданом та Павлом начебто займався контрабандою.

Згідно з матеріалами справи, закидання диверсійно-розвідувальної групи в Білорусь через кордон було нібито організовано Службою безпеки України.

Так українцям інкримінували агентурну діяльність, готування до акту тероризму, незаконні дії щодо вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових речовин у складі організованої групи тощо. Затримані співпрацювали зі слідством.

Остаточно кожному з фігурантів на підставі ч.1 ст.13, ч.3 ст.289, ч.4 ст.295, ч.3 ст.333-1, ст.358-1 КК призначили покарання у вигляді 20 років позбавлення волі з відбуванням у виправній колонії в умовах посиленого режиму.