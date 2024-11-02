У Білорусі випав перший сніг

Такі повідомлення з відповідними фото та відео надійшли з Вітебської та Гомельської областей Білорусі, розповідають портали Euro Radio та Reform News.

Зокрема, на Вітебщині, як зазначається, перший сніг випав у курортному Браславському районі, що на межі з Литвою та Латвією.

Також перший сніг можна помітити на світлинах з обласних центрів Вітебськ та Гомель, що на північному сході та сході Білорусі.

Перший сніг у білоруському Гомелі (2 листопада 2024 року), Фото: соцмережі

Гомельська область межує з Україною.