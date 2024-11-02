У Білорусі випав перший сніг
На півночі та сході Республіки Білорусь у суботу, 2 листопада 2024 року, випав перший сніг
Такі повідомлення з відповідними фото та відео надійшли з Вітебської та Гомельської областей Білорусі, розповідають портали Euro Radio та Reform News.
Зокрема, на Вітебщині, як зазначається, перший сніг випав у курортному Браславському районі, що на межі з Литвою та Латвією.
Також перший сніг можна помітити на світлинах з обласних центрів Вітебськ та Гомель, що на північному сході та сході Білорусі.
Перший сніг у білоруському Гомелі (2 листопада 2024 року), Фото: соцмережі
Гомельська область межує з Україною.
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