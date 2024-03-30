У Болгарії призначили виконувача обов'язків прем'єр-міністра
У п'ятницю, 29 березня, президент Болгарії Румен Радев обрав голову Рахункової палати Дімітара Главчева кандидатом на посаду виконувача обов'язків прем'єр-міністра країни
Про це інформує болгарське видання "Дневник".
Зазначається, що Радев проводив зустрічі з потенційними кандидатами на посаду протягом останніх днів одразу після того, як партія "Є такий народ" прийняла і повернула третій мандат на формування уряду.
При цьому швидкість формування тимчасового уряду тепер залежатиме від виконувача обов’язків прем’єра.
Дімітар Главчев обіймав посаду голови Рахункової палати, а до цього був депутатом від партії ГЕРБ у кількох парламентах. Він також обіймав посаду спікера Народних зборів 44-го скликання у 2017 році.
Видання повідомляє, що у неділю очільниця МЗС Болгарії Марія Габріель, яка представляє правоцентристську партію ГЕРБ, заявила, що зніме свою кандидатуру на посаду прем'єра після провалу переговорів про формування уряду.
Габріель погодилася спробувати сформувати уряд після відставки прем'єр-міністра Ніколая Денкова з партії "Продовжуємо зміни" 5 березня. Це мало б дозволити ГЕРБ очолити уряд протягом дев'яти місяців, як було домовлено після тогорічних виборів.
Однак Габріель відзначила, що домовленостей з партією "Подовжуємо зміни" досягнути не вдалося – каменем спотикання стала посада міністра внутрішніх справ.
Після цього уряд відмовилась сформувати друга за величиною парламентська група "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія". Після провалу трьох спроб сформувати уряд країну чекають дострокові вибори.
- Нагадаємо, 5 березня прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков подав у відставку. Він ухвалив таке рішення на тлі суперечок між ГЕРБ та ПЗ-ДБ щодо вибору нових членів регуляторних органів і кандидатури міністра закордонних справ.
- Наступного дня парламент Болгарії одноголосно прийняв відставку прем’єра Денкова та його уряду.
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