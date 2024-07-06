У Болгарії заявили, що на саміті НАТО запропонують розпочати переговори між РФ та Україною

Про це пише агентство Novinite.

"Я щиро вважаю, що ми повинні виступати за мирні переговори, а Болгарія виступатиме як посередник... і я пропонуватиму саме це, жодних проблем немає", - сказав болгарський посадовець.

Водночас Главчев висловив сумнів, що Болгарія може розраховувати на статус посередника, оскільки з цим мають погодитись обидві сторони.

Він також наголосив, що переговори мають проводитися відповідно до Статуту ООН та міжнародного права.

"Необхідно наголосити, що ці мирні переговори повинні відповідати Статуту ООН та міжнародному праву. Ці умови, на мій погляд, не обговорюються", - підкреслив Главчев.