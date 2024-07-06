У Болгарії заявили, що на саміті НАТО запропонують розпочати переговори між РФ та Україною
Виконувач обов'язків болгарського прем'єр-міністра Дімітар Главчев анонсував, що на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні Болгарія має намір запропонувати розпочати мирні переговори між Росією та Україною
Про це пише агентство Novinite.
"Я щиро вважаю, що ми повинні виступати за мирні переговори, а Болгарія виступатиме як посередник... і я пропонуватиму саме це, жодних проблем немає", - сказав болгарський посадовець.
Водночас Главчев висловив сумнів, що Болгарія може розраховувати на статус посередника, оскільки з цим мають погодитись обидві сторони.
Він також наголосив, що переговори мають проводитися відповідно до Статуту ООН та міжнародного права.
"Необхідно наголосити, що ці мирні переговори повинні відповідати Статуту ООН та міжнародному праву. Ці умови, на мій погляд, не обговорюються", - підкреслив Главчев.
- Крім того, у Болгарії розглядають можливість надати Україні 80 млн євро на саміті НАТО, але лише у тому разі, якщо відповідне рішення схвалить парламент країни.
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