У Бразилії заборонили соцмережу X
Верховний суд Бразилії 30 серпня ухвалив, що робота соцмережі X у країні має бути припинена негайно та цілком
Про це йдеться в рішенні суду, передає AP.
Суддя Олександр де Мораєс попередив власника соцмережі Ілона Маска в середу, що X може бути заблоковано в Бразилії, якщо він не виконає його розпорядження про призначення представника, і встановив 24-годинний термін.
Очікується, що у найближчі 24 години X стане недоступним у Бразилії. Постанову мають виконати бразильські інтернет-провайдери.
У заяві суду йдеться, що заборона платформи продовжить діяти доти, доки X не виконає всіх судових приписів і не сплатить усіх штрафів.
У X заявили, що очікують блокування: "Ми не будемо виконувати незаконні накази щодо цензури політичних опонентів".
Маск неодноразово стверджував, що дії суду це - цензура, і його аргумент був підтриманий правими політичними силами Бразилії. Він часто ображав де Мораеса на своїй платформі, характеризуючи його як диктатора і тирана.
Захисники Де Мораєса заявили, що його дії проти X були законними, їх підтримала більшість складу суду та вони служили для захисту демократії в той час, коли вона знаходиться під загрозою. Його наказ ґрунтується на законах Бразилії, які вимагають від іноземних компаній мати представництва в країні, щоб вони могли бути повідомлені, коли проти них порушуються судові справи.
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