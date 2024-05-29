У Брюсселі провели обшуки помічника депутата Європарламенту, підозрюваного в поширенні пропаганди РФ

Про це повідомляє Reuters.

Зазначено, що слідчі обшукали будинок помічника, офіс у Європейському парламенті, а також його офіс у Страсбурзі.

За словами прокурорів, такі дії були частиною розслідування щодо можливого втручання РФ, у межах якого до членів Європарламенту звертались із пропозицією поширення російської пропаганди через новинний сайт "Голос Європи" та платили за це.

"Є ознаки того, що відповідний співробітник Європарламенту відіграв у цьому значну роль", - зазначається у заяві прокуратури.

Водночас у Європейському парламенті повідомили, що не можуть коментувати інцидент, але він "повністю співпрацює з правоохоронними та судовими органами, щоб сприяти здійсненню правосуддя, і буде продовжувати це робити".

Наразі прокуратура не назвала імені працівника Європарламенту, а також депутата, чиїм помічником він був.

Reuters додає, 6-9 червня виборці у 27 країнах ЄС підуть на виборчі дільниці, аби обрати 720 депутатів Європарламенту. За словами спостерігачів, виборці, імовірно, будуть окутані брехнею та дезінформацією.