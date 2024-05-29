У Брюсселі провели обшуки помічника депутата Європарламенту, підозрюваного в поширенні пропаганди РФ
Бельгійські слідчі провели обшуки будинку й офісу помічника депутата Європейського парламенту, якого підозрюють у поширенні російської пропаганди перед виборами до Європарламенту
Про це повідомляє Reuters.
Зазначено, що слідчі обшукали будинок помічника, офіс у Європейському парламенті, а також його офіс у Страсбурзі.
За словами прокурорів, такі дії були частиною розслідування щодо можливого втручання РФ, у межах якого до членів Європарламенту звертались із пропозицією поширення російської пропаганди через новинний сайт "Голос Європи" та платили за це.
"Є ознаки того, що відповідний співробітник Європарламенту відіграв у цьому значну роль", - зазначається у заяві прокуратури.
Водночас у Європейському парламенті повідомили, що не можуть коментувати інцидент, але він "повністю співпрацює з правоохоронними та судовими органами, щоб сприяти здійсненню правосуддя, і буде продовжувати це робити".
Наразі прокуратура не назвала імені працівника Європарламенту, а також депутата, чиїм помічником він був.
Reuters додає, 6-9 червня виборці у 27 країнах ЄС підуть на виборчі дільниці, аби обрати 720 депутатів Європарламенту. За словами спостерігачів, виборці, імовірно, будуть окутані брехнею та дезінформацією.
- 17 березня Європейський Союз увів санкції проти чотирьох російських пропагандистських ЗМІ: "Голос Європи", "РИА Новости", "Известия" та "Российская газета", заборонивши їм мовлення та публікації на території ЄС.
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