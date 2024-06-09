У Будапешті угорці мітингували за екссоюзника Орбана, який тепер очолив опозицію

Про це повідомляє The Guardian.

"Ми перемогли апатію. Ми даруємо надію один одному. Ми будуємо країну, де немає ні правих, ні лівих – тільки угорці", — заявив очільник опозиційної партії "Тиса" Мадяр на мітингу перед натовпом, який заповнив площу Героїв столиці.

Мадяр, який раніше був членом партії Орбана "Фідес", залишив урядові ряди і почав критикувати парламент за ймовірну корупцію.

Угорський уряд неодноразово відкидав звинувачення в корупції.

Відповідно до дослідження, опублікованого минулого тижня соцопитування Medián, правляча партія користується підтримкою 50% виборців. Опозиційна партія "Тиса", тим часом набирає 27%.