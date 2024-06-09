У Будапешті угорці мітингували за екссоюзника Орбана, який тепер очолив опозицію
У суботу, 8 червня, тисячі людей вийшли на мітинг у Будапешті на підтримку ексурядовця Петера Мадяра, який очолив опозиційний рух проти прем’єр-міністра Віктора Орбана
Про це повідомляє The Guardian.
"Ми перемогли апатію. Ми даруємо надію один одному. Ми будуємо країну, де немає ні правих, ні лівих – тільки угорці", — заявив очільник опозиційної партії "Тиса" Мадяр на мітингу перед натовпом, який заповнив площу Героїв столиці.
Мадяр, який раніше був членом партії Орбана "Фідес", залишив урядові ряди і почав критикувати парламент за ймовірну корупцію.
Угорський уряд неодноразово відкидав звинувачення в корупції.
Відповідно до дослідження, опублікованого минулого тижня соцопитування Medián, правляча партія користується підтримкою 50% виборців. Опозиційна партія "Тиса", тим часом набирає 27%.
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